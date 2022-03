Embajada para Quirino fue un pago por sus servicios a la ‘causa morenista’: Zambrano

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, señaló que el martes con el nombramiento del ex Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como Embajador de México en España, se completó el pago por sus servicios a la causa morenista.

Zambrano encabezó una conferencia de prensa esta mañana en Culiacán, acompañado por el Senador Mario Zamora Gastélum, a donde llegó para realizar acciones para el PRD en Sinaloa.

“Primero, yo reitero refrendo lo que he señalado, desde que se hizo el anuncio de esa posibilidad, de nombrarlo Embajador y que se acaba de consumir apenas el martes pasado el pago por los valiosos servicios otorgados a la causa morenista”, señaló.

“Así es, el pago a Quirino Ordaz por los servicios que le brindó a la causa morenista”.

El dirigente nacional recalcó que esta acción de Ordaz Coppel, de aceptar la invitación de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, para ocupar el cargo diplomático, no afecta la relación y el convenio del partido del Sol Azteca con el tricolor.

“Nuestra alianza, nuestros acuerdos son con el PRI como institución, la mayoría de los senadores, del PRI, por cierto, entre ellos y celebro que lo haya hecho Mario Zamora, votaron en contra”, señaló.

“De ese nombramiento y por lo que me dijo el propio presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, apenas antier, porque coincidimos en un evento electoral con motivo del Día Internacional de la Mujer, en Tampico, Tamaulipas, que ya estaba iniciando el proceso de expulsión de Quirino Ordaz del PRI; o sea, ellos no convalidaron de ninguna manera esta decisión y pues no se afecta por ello mismo nuestra relación en lo que se refiere a este aspecto”.