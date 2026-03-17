$!Emma Zermeño se manifiesta en el Congreso de Sinaloa y cuestiona actuar de la Diputada Almendra Negrete

La activista y funcionaria estatal Emma Zermeño López se manifestó este martes en el Congreso del Estado de Sinaloa, acompañada por colectivos feministas y de la diversidad sexual, para denunciar presuntos atropellos en su contra y exigir que no se deseche la impugnación que promovió dentro del proceso legal que enfrenta. La protesta pacífica surgió como una iniciativa ciudadana en conjunto con colectivos, en respaldo a la activista, quien mantiene un conflicto legal derivado de una denuncia por presunta violencia política en razón de género interpuesta por la diputada local con licencia por Morena, Almendra Negrete Sánchez.

Los manifestantes presentaron un escrito ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, en el que solicitan revisar si la actuación de Negrete Sánchez vulnera el Código de Ética del Congreso. “Para solicitar apoyos en particular de esta situación, sobre todo, para ver si hay una falta dentro de este proceso que tuviera que ver con alguna falta al código de ética del Congreso para que el Órgano Interno de Control pueda revisar si ya hay algo que no esté de acuerdo a las reglas”, dijo la funcionaria y experta en Derechos Humanos.

Durante la movilización, las y los manifestantes expresaron su inconformidad con resoluciones emitidas por autoridades electorales, al considerar que no se ha garantizado un análisis de fondo del caso. Asimismo, señalaron una falta de acompañamiento institucional hacia Zermeño López, pese a que ha acudido a las instancias correspondientes. Entre los señalamientos expuestos, destacaron la presunta vulneración de la privacidad y la libertad de expresión, tras la difusión de conversaciones privadas en el contexto del caso. Las y los asistentes portaron carteles en apoyo a la activista con diversas consignas, y reiteraron su exigencia de que se revise el actuar tanto de la diputada con licencia como de las autoridades que han intervenido en el proceso.