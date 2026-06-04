Empleado del Ayuntamiento de Culiacán, señalado por EU, dejó de laborar; analizarían su baja

La Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Culiacán inició un procedimiento administrativo correspondiente contra Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado por el Gobierno de Estados Unidos como presunto operador financiero de la facción de “Los Chapitos”, por dejar de presentarse a laborar desde hace casi dos semanas, informó el titular de la dependencia Ricardo Arturo Sainz López.

Explicó que, al detectar las inasistencias del trabajador, levantaron un acta circunstanciada y posteriormente notificaron a Recursos Humanos, quien será el área encargada de determinar la situación laboral del empleado.

Detalló que Ojeda Avilés tenía aproximadamente un año trabajando en la dependencia como personal de confianza y estaba asignado al área de Medio Ambiente.

“En términos de recursos humanos se hizo un levantamiento de un acta circunstancial donde con testigos ahí se da fe de que la persona no fue a trabajar y se le dio aviso a Recursos Humanos y procedió allá a lo correspondiente que seguramente va a ser la baja, ellos van a seguir como Recursos Humanos”, indicó Sainz López.

“No sé si se le dio baja todavía, seguramente sí, pero nosotros cumplimos con un acto circunstancial donde informamos a Recursos Humanos que la persona no ha asistido”.

De acuerdo con la Alcaldesa interina de Culiacán Ana Miriam Ramos Villarreal, el empleado habría dejado de presentarse a trabajar un día antes de la acusación del Departamento del Tesorero de Estados Unidos, el pasado 22 de mayo.

El Gobierno de Estados Unidos identificó a Ojeda Avilés como presunto integrante de una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, también estaría relacionado con operaciones para movilizar recursos obtenidos del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas.

Sainz agregó que hasta el momento el Ayuntamiento no ha sido requerido por ninguna autoridad para proporcionar información relacionada con el caso.

Señaló además que, según lo informado por Recursos Humanos, el trabajador cumplió con la documentación solicitada para su contratación, incluida la carta de no antecedentes penales emitida por la Fiscalía General del Estado.

“Lo mismo que dijo la Alcaldesa: no fuimos requeridos por alguna instancia externa en el Ayuntamiento o el mismo Ayuntamiento sobre información sobre este chavo. Incluso, lo que me comenta Recursos Humanos es que en su integración del expediente para darlo de alta cumplía con el requisito de no antecedentes penales... entonces no había indicios de que pasara algo”, expresó.

Respecto a una posible baja inmediata tras conocerse los señalamientos, indicó que esa decisión corresponde a las áreas administrativas, mientras que como jefe inmediato lo que procedía era documentar las inasistencias y reportarlas conforme al procedimiento establecido.

“Yo no soy el administrativo en el tema de las altas y las bajas, pero lo que nosotros hicimos es que la persona no se presentó a trabajar. Eso es lo que sí nos corresponde como Secretaría de Desarrollo Urbano y como jefe inmediato”, dijo.