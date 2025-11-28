$!Empleados de la UAS se manifiestan en Culiacán pidiendo más presupuesto y respaldando al Rector

Un grupo de empleados de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestaron en el acceso principal de Ciudad Universitaria Campus Culiacán para exigir al Gobierno federal y estatal más recursos. La multitud expresó su respaldo al Rector Jesús Madueña Molina, que hace unos días lamentó que la Universidad no cuenta con los recursos para solventar obligaciones como el pago de su aguinaldo. La manifestación también abarcó el respaldo a la reingeniería financiera, una estrategia institucional que reduce las prestaciones de las personas jubiladas para poder tener más recursos en la institución, y que ha motivado el surgimiento de grupos críticos a la actual administración universitaria.







La manifestación, que convocó a medios de comunicación en los canales oficiales de la institución, se produce un día después de que un grupo de personas críticas de la administración de Madueña Molina se manifestaron en el mismo espacio. "Esta área fue bloqueada por un grupo reducido de personas, obstruyendo el derecho a la educación de miles y miles de estudiantes que se forman en nuestras aulas, obstruyendo el paso a los trabajadores a realizar sus labores diarias. En la universidad somos una institución que reconoce el derecho a la libertad de expresión, pero jamás a costa de la educación y la seguridad de la comunidad universitaria", mencionó Georgina Monjardín, docente en la Preparatoria Sandino, de Culiacán.






