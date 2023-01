$!Emprende con bollitos y ahora promueve la rosca noreña; ya espera abrir su local

”Un día, hace 4 años, le pedí a mi mamá que me hiciera bollitos para vender en la prepa “Rubén Jaramillo” de la UAS, y así yo pagarme la mensualidad en natación, los vendía a $5 cada uno”.

”Gustaron tantos mis bollitos, que vendía bien y me quedaba para pagar mi natación y me quedaba con un poco más. Al tiempo ya no vendía solo bollitos, sino también rebanadas, a $25. Los alumnos y hasta las maestras estaban encantadas con lo bueno que estaban los bollitos y las rebanadas y hasta el momento siguen siendo muy buenas clientas”, narró.