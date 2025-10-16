$!Emprendedoras locales dan vida al Bazar ‘Tradiciones de Otoño’ en Culiacán

CULIACÁN._ Con la participación de un centenar de emprendedoras y sus productos, el patio del Ayuntamiento de Culiacán fue sede del bazar “Tradiciones de Otoño”, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico. El propósito de este evento, que promovió la Dirección de Fomento Económico para la Mujer, es impulsar a las emprendedoras locales y celebrar las tradiciones de la temporada.

Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas, el patio del Ayuntamiento se llenó de color, música y sabores con la participación de alrededor de 100 mujeres emprendedoras, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos, entre ellos artesanías, ropa, accesorios, antojitos y postres. “Es el bazar del mes de Sedecom, Tradiciones de Otoño, donde participan alrededor de 100 mujeres emprendedoras de diferentes giros. Se les brinda este apoyo por parte del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, otorgándoles un espacio gratuito para que puedan realizar sus ventas y obtener buenos resultados”, señaló la directora de Fomento Económico para la Mujer, Grecia Mirleth Aguilar González.