$!Emprendimiento desde la infancia: Premian a ganadores de ‘Juguemos a Emprender’

Con el firme propósito de sembrar la semilla de la innovación y la cultura empresarial en las nuevas generaciones, Proeduca Sinaloa IAP celebró con éxito la edición 19 del concurso “Juguemos a Emprende”. La cita tuvo lugar el pasado sábado 6 de junio en las instalaciones del Congreso del Estado de Sinaloa, donde niños, docentes y familias se reunieron para atestiguar el talento de los pequeños empresarios sinaloenses.







Durante la ceremonia de apertura, Gabriela Espinoza Valenzuela, directora general de Proeduca Sinaloa IAP, subrayó la relevancia de crear espacios que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades de liderazgo y emprendimiento desde temprana edad. En representación de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Doris Cristina Zúñiga López reconoció el valor de estas iniciativas educativas para el crecimiento integral de la niñez. Por su parte, Carolina Castro Rodríguez, de la fundación Coppel, destacó la importancia de las alianzas estratégicas para fortalecer la educación del futuro. El mensaje inaugural y la declaratoria formal estuvieron a cargo de Manuel Díaz Echavarría, presidente del patronato de Proeduca Sinaloa IAP, quien reafirmó el compromiso de la institución con la formación de los menores.



