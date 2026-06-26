$!Empresa de Culiacán recibe financiamiento de $1.5 millones con Distintivo Impulso NAFIN

CULIACÁN._ La empresa Jofire, dedicada a la comercialización de equipos para la atención de siniestros, prevención de riesgos y seguridad, recibió el Distintivo Impulso NAFIN y un financiamiento por un millón 500 mil pesos como parte del programa de apoyo al desarrollo empresarial impulsado por el Ayuntamiento de Culiacán. La entrega del reconocimiento fue realizado por la Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, quien señaló que este tipo de apoyos buscan fortalecer la competitividad de las empresas locales mediante financiamiento en condiciones preferenciales. “Tenemos atendidas 120 solicitudes; la bolsa está abierta para todos”, precisó.

El esquema de financiamiento ofrece una tasa de interés del 14 por ciento, inferior a la que manejan algunas instituciones bancarias privadas, además de un periodo de gracia de seis meses y un plazo de hasta cinco años para liquidar el crédito. Por su parte, Josefina Flores García y Juan Carlos Torres Ramos, propietarios de Jofire, agradecieron el respaldo recibido y señalaron que el recurso permitirá fortalecer las operaciones de la empresa. “Queremos agradecer a Impulso NAFIN por darnos la oportunidad de seguir creciendo”, expresó Torres Ramos.