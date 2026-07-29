$!Empresa de fumigaciones recibe distintivo Nafin por impulso a las Mipymes

Radas, empresa culiacanense dedicada al servicio de fumigaciones recibió este miércoles el distintivo y respaldo del programa de Nacional Financiera, como parte de los apoyos dirigidos a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio. La Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, señaló que el negocio cuenta con 15 años de operación y genera empleo para cinco familias, por lo que el financiamiento contribuirá a su crecimiento.

“Esta empresa tiene ya 15 años de servicio, son cinco sus colaboradores, cinco familias que se benefician de contar con este trabajo”. La Alcaldesa destacó que en lo que va de 2026 ya son 33 empresas las que han recibido este tipo de apoyos, lo que refleja el interés de los pequeños negocios por acceder a financiamiento para ampliar sus operaciones. Explicó que entre los requisitos para obtener el crédito se encuentra contar con al menos dos años de operación y estar dado de alta ante el SAT.