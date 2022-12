Empresa encargada de obra del puente El Quelite podría ser sancionada, dice Gobernador

La obra que tuvo el accidente en la reconstrucción del puente El Quelite, podría ser sancionada si este incidente fue una falta de pericia, explicó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“El peritaje lo está haciendo exactamente la Secretaría de Obras de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ya se llevaron, ellos vinieron y se llevaron información puntualizada y tienen en sus manos, porque además le aclaro, que la supervisión de la obra, la está haciendo el gobierno federal, si no, no es directamente nuestra”, comentó.

“¿Qué puede ocurrir?, llegar a la misma conclusión, fue una falla, pero también puede llegar a un conclusión fue una falla por falta de pericia y de cuidado de esa obra de esa empresa, y esa empresa pudiera ser sancionada, no sé cómo, señalada, pero eso tendría que venir en el peritaje”.

Explicó que el Gobierno federal hace una supervisión externa de la obra, entonces se está a la espera, por lo que pudiera haber otros elementos y de ahí puede haber alguna responsabilidad.

“Yo en lo personal no he tenido contacto con esta gente, sé ahora, lo he averiguado que son de Sonora y que ellos tuvieron mucha participación con el gobierno de padres panistas, si alguien lo recomendó no fueron morenistas de Sonora, entonces este, ganaron la licitación”, señaló.

En cuanto al costo, dijo ese no tiene cambio alguno, ya que es la empresa la que se hará responsable de los gastos extras que se pudieran tener.

El monto aproximado dijo está en los 2 y 3 millones de pesos para reponer las trabes que fueron dañadas y poder continuar con la obra.

“Bueno finalmente, ahí si hay que preguntarles, ¿cuánto les salió el chiste?, porque ellos son los que van a pagar, nosotros no vamos a mover costo, el puente sigue exactamente igual, además en el puente ya se están poniendo las trabes, lo que había hablado de alguna tardanza a lo mejor es menos”, dijo.

El Gobernador señaló que parte de que se pudiera avanzar más rápido, es que existe una empresa autónoma aquí en el estado, que se comprometió a realizar las trabes, par poder retomar la obra ya que se han instalado tres de las cinco.

Fue el pasado, 4 de diciembre cuando se registró la caída de unas vigas dentro de la reconstrucción del puente El Quelite.

Tras el incidente, la Secretaría de Obras Públicas informó que fue un error humano por una mala maniobra y que la empresa se haría cargo.