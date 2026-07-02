Empresa nacional estaría interesada en un proyecto de ampliación de fibra óptica en Culiacán, asegura Sedecom

Una empresa de alcance nacional prepara una inversión para ampliar la infraestructura de fibra óptica en Culiacán con el objetivo de mejorar el sistema de telecomunicaciones, informó la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, Janet Faviola Tostado Noriega.

Señaló que el proyecto aún se encuentra en la etapa de trámites.

“Hay una inversión en particular que es una inversión importante que tiene que ver con fibra óptica, mejorar el sistema de telecomunicaciones”, indicó.

Explicó que desde la Secretaría de Desarrollo Económico mantienen coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano para dar seguimiento a las inversiones que llegan al municipio, principalmente a través del comportamiento de las licencias de construcción.

Tostado Noriega aclaró que por el momento no es posible dar a conocer la fecha en que iniciarán los trabajos, ya que la empresa responsable continúa realizando las gestiones necesarias para concretar el proyecto.

“No tenemos fecha todavía (para iniciar el proyecto)”.

Explicó que la instalación de la infraestructura atravesará distintos puntos de la ciudad debido a la naturaleza de la red de fibra óptica.

Señaló que además hay apertura de nuevos comercios, gasolineras y tiendas de consumo.