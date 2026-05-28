Empresarios alertan cierre masivo de negocios y agravamiento de crisis en Sinaloa

La situación económica en Sinaloa continúa deteriorándose ante el impacto combinado de la inseguridad y la falta de condiciones para la actividad productiva, advirtió la presidenta de Coparmex en el estado, Martha Elena Reyes Zazueta, quien informó que alrededor del 45 por ciento de las empresas han suspendido operaciones.

Durante un posicionamiento público, señaló que únicamente en Culiacán se registró el cierre de 934 establecimientos en el último año, cifra que refleja la presión que enfrentan comerciantes y emprendedores ante el contexto actual.

Reyes Zazueta advirtió que el panorama podría empeorar en los próximos meses, especialmente durante las temporadas de verano y fin de año, periodos en los que prevén una nueva ola de cierres de negocios debido a la incertidumbre económica y los problemas de seguridad que persisten en la entidad.

Cuestionó que hasta el momento no exista una estrategia integral por parte de las autoridades estatales para enfrentar de manera simultánea la crisis económica y la violencia que afecta distintas regiones de Sinaloa.

Indicó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan uno de los principales motores de empleo en el estado, ya que cada nuevo negocio puede generar entre dos y cinco fuentes de trabajo directas.

Por ello, pidió al Gobierno estatal impulsar programas de apoyo para emprendedores, incluyendo acceso a financiamiento, incentivos fiscales y reducción de trámites administrativos.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de que más familias sinaloenses opten por abandonar la entidad ante la falta de oportunidades laborales y las dificultades para sostener actividades económicas.

En cuanto al tema de seguridad, Reyes Zazueta compartió cifras correspondientes al actual periodo de Gobierno interino, en el que se han contabilizado 120 homicidios dolosos, 165 personas desaparecidas y 338 robos de vehículos.

También criticó que continúe sin avanzar en el Congreso del Estado una propuesta impulsada por organismos empresariales para eliminar cobros y trámites que deben cubrir las víctimas de robo de automóvil al momento de recuperar sus unidades.

Añadió que más de 50 organizaciones civiles y del sector privado han solicitado en dos ocasiones una reunión con la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, sin obtener respuesta.

Hizo un llamado a los medios de comunicación para mantener la cobertura de la situación que enfrenta Sinaloa y continuar informando sobre las afectaciones económicas y sociales que atraviesa la población.