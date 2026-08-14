$!Empresarios de Sinaloa piden a Sheinbaum atender crisis de seguridad y económica

Empresarios de Sinaloa exigieron al Diputado federal por Morena Alfonso Ramírez Cuéllar llevar a la Presidenta Claudia Sheinbaum la preocupación por la crisis de seguridad y el deterioro económico que enfrenta el Estado, solicitando un diálogo directo para presentar propuestas de solución ante la situación. Integrantes del Consejo Sinaloense de Empresarios sostuvieron el 5 de agosto una reunión privada con el Legislador. En el encuentro, se expresó la urgencia de una respuesta del Gobierno federal al reto de la actividad criminal en Sinaloa. En un posicionamiento sobre el encuentro sostenido con el legislador, detallaron sobre la situación compleja que se vive en la entidad, con el impacto en la población y en el desarrollo económico. “La respuesta de los tres niveles de Gobierno ha sido insuficiente e incapaz frente a la magnitud de la fuerza delictiva”, expresó el Consejo Sinaloense de Empresarios durante la reunión con el diputado federal, según el desplegado. Los empresarios exigieron el restablecimiento del orden, seguridad y procuración de justicia. Además, demandaron más inversión en policía estatal y acciones efectivas para detener y procesar a delincuentes. Asimismo, manifestaron su interés en sostener un diálogo directo con la Presidenta Sheinbaum para exponer la situación del Estado y presentar propuestas de solución.

El Consejo Sinaloense de Empresarios presentó datos que muestran el impacto de la crisis de violencia en la entidad. Indicaron que, aunque algunos delitos como homicidios dolosos, robo de vehículo, desapariciones y robo a comercio disminuyeron en el primer semestre de 2026 respecto a 2025, cinco indicadores permanecieron por encima de los registros del mismo periodo de 2024. Los integrantes del Consejo expusieron las consecuencias que esta situación ha dejado en las familias y comunidades. Mencionaron personas asesinadas y desaparecidas, la pérdida de patrimonio familiar, familias desintegradas en duelo, negocios afectados o cerrados, y la pérdida de empleos. También señalaron la migración forzada de personas, secuestros, extorsiones, robos a comercios, hogares y vehículos, así como traumas sociales y el confinamiento de la población. Esto ha provocado un deterioro generalizado de la confianza en las instituciones. En materia económica, el Consejo Sinaloense de Empresarios advirtió un daño significativo a la base empresarial y laboral de Sinaloa. Entre junio de 2024 y junio de 2026, los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social disminuyeron en 4 mil 812. Esta cifra representa una caída de 11.2 por ciento en los registros. En el mismo periodo se perdieron 17 mil 871 empleos formales. Por su parte, añadieron, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra 59 mil 714 personas menos ocupadas en Sinaloa en este lapso, lo cual calificaron como alarmante. Los miembros del Consejo expresaron al Diputado que el apoyo federal para la entidad ha sido insignificante. Señalaron una falta de solidaridad, empatía, atención y sensibilidad hacia las micro, pequeñas y medianas empresas que enfrentan esta adversidad de condiciones como nunca antes. Demandaron una respuesta extraordinaria del Gobierno y de instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ante esta situación, el Consejo Sinaloense de Empresarios propuso impulsar de manera urgente una Declaratoria de Emergencia Económica para Sinaloa. Esta se entiende como un paquete inmediato de medidas extraordinarias para sostener con vida a las empresas y preservar fuentes de empleo.