$!Empresarios ofrecen coordinación a Graciela Domínguez, pero piden transparencia y resultados

El Consejo Intercamaral de Culiacán ofreció trabajar con la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, pero pidió que su administración se conduzca con transparencia, rendición de cuentas y acciones concretas para atender la crisis de violencia que enfrenta el estado.
El organismo empresarial señaló que buscará mantener el diálogo con el Gobierno estatal y aportar propuestas desde el sector privado para contribuir a la recuperación de Sinaloa.
Consideró necesario fortalecer la coordinación entre autoridades, empresarios y sociedad, pero que la colaboración debe estar acompañada de legalidad, transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos.
“Estamos dispuestos a sumar esfuerzos y aportar propuestas, pero esta colaboración debe estar sustentada en transparencia, legalidad y rendición de cuentas. La confianza se construye con decisiones claras, recursos públicos ejercidos responsablemente y resultados verificables”, señalaron.
Destacaron que la seguridad será uno de los principales temas que el sector empresarial llevará ante la nueva administración.
El Consejo adelantó que continuará gestionando un incremento al presupuesto estatal destinado a seguridad pública para fortalecer a las instituciones encargadas de esta área.
“El Consejo Intercamaral continuará gestionando un incremento al presupuesto estatal destinado a seguridad pública, para fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de proteger a las familias, trabajadores y empresas”.
También planteó impulsar acciones para reactivar la economía, proteger empleos, fortalecer a las empresas y generar condiciones de certidumbre para la inversión.
“Impulsar acciones para reactivar la economía, proteger empleos, fortalecer a las empresas y generar certidumbre para la inversión”.
El Consejo Intercamaral sostuvo que mantendrá una postura abierta y constructiva con la administración de Domínguez Nava, pero también exigirá resultados que puedan ser comprobados.
“Sinaloa necesita unidad, coordinación y acciones concretas”, señaló el organismo empresarial.