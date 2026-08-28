$!Empresarios ofrecen coordinación a Graciela Domínguez, pero piden transparencia y resultados

El Consejo Intercamaral de Culiacán ofreció trabajar con la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, pero pidió que su administración se conduzca con transparencia, rendición de cuentas y acciones concretas para atender la crisis de violencia que enfrenta el estado.

El organismo empresarial señaló que buscará mantener el diálogo con el Gobierno estatal y aportar propuestas desde el sector privado para contribuir a la recuperación de Sinaloa.

Consideró necesario fortalecer la coordinación entre autoridades, empresarios y sociedad, pero que la colaboración debe estar acompañada de legalidad, transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos.

“Estamos dispuestos a sumar esfuerzos y aportar propuestas, pero esta colaboración debe estar sustentada en transparencia, legalidad y rendición de cuentas. La confianza se construye con decisiones claras, recursos públicos ejercidos responsablemente y resultados verificables”, señalaron.