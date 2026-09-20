$!Empresarios piden a Sheinbaum recursos extraordinarios y mantener fuerzas federales en Sinaloa

El Consejo Sinaloense de Empresarios hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para implementar acciones extraordinarias ante la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa, entre ellas incrementar los recursos destinados a seguridad y justicia y mantener la presencia de fuerzas federales en la entidad.

En un posicionamiento firmado por su presidente, Luis Osuna Vidaurri, el organismo empresarial señaló que el periodo de violencia ha cobrado vidas, afectado la convivencia social y golpeado la actividad económica.

“La magnitud de esta crisis obliga a tomar acciones extraordinarias. No basta con administrar la emergencia; es momento de intervenir y reconstruir urgentemente para restablecer la legalidad, el orden y garantizar la seguridad”.

El CSE planteó como primera medida impulsar, en coordinación con el Gobierno estatal y el Congreso de Sinaloa, un incremento extraordinario al presupuesto de seguridad y justicia para el ejercicio fiscal 2027.

De acuerdo con el organismo, los recursos deberán dirigirse al fortalecimiento de las policías, la investigación criminal, la Fiscalía, el Poder Judicial, el sistema penitenciario, la inteligencia, la videovigilancia, la tecnología, la prevención del delito y la atención a víctimas.

El Consejo sostuvo que existe un déficit de 4 mil 877 millones de pesos para alcanzar la inversión que considera necesaria para transformar las instituciones estatales de seguridad pública y justicia.

Como segunda petición, el organismo empresarial solicitó mantener y fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las instituciones federales de seguridad e investigación en Sinaloa.

Consideró que este despliegue debe continuar mientras las corporaciones estatales y municipales desarrollan las capacidades necesarias para enfrentar la situación de violencia.

“La presencia de la Federación no debe entenderse como una medida temporal, sino como un compromiso sostenido hasta que existan condiciones objetivas de estabilidad, legalidad y paz”, manifestó el CSE.

Advierte CSE afectaciones en Culiacán y Mazatlán

En su pronunciamiento, el Consejo afirmó que la incidencia delictiva requiere mayores capacidades institucionales para prevenir, investigar, perseguir, judicializar y sancionar los delitos.

Particularmente, señaló que en Culiacán persisten los hechos delictivos y mencionó el secuestro, la extorsión y el feminicidio, mientras que sobre Mazatlán advirtió afectaciones a la economía y al turismo derivadas de la situación de seguridad.

El organismo sostuvo que recuperar la paz requiere coordinación entre los tres órdenes de gobierno, continuidad en la estrategia de seguridad y recursos públicos extraordinarios.

“Presidenta: los sinaloenses queremos vivir en paz”, expresó.

Finalmente, el CSE manifestó su expectativa de que la visita de Sheinbaum a Sinaloa, registrada este domingo en Culiacán, marque el inicio de una nueva etapa con medidas “concretas, permanentes, medibles y transparentes” para recuperar el orden, fortalecer el Estado de derecho y devolver tranquilidad a la población.