Empresarios respaldan iniciativa para posicionar la marca ‘Culiacán’, propuesta de Codesin

Empresarios de Culiacán manifestaron su respaldo a la iniciativa para posicionar la marca “Culiacán, México”, un proyecto impulsado por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa que busca ser adoptado por la sociedad para fortalecer la identidad y el crecimiento económico del Municipio.

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, representantes del sector empresarial expusieron que la propuesta pretende consolidar una imagen que permita proyectar a Culiacán a nivel nacional e internacional, mediante la participación tanto de organizaciones como de la ciudadanía.

El presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas en Culiacán Julio César Silvas Inzunza, señaló que distintas iniciativas económicas y sociales que se realizan en la ciudad requieren un elemento común que permita identificarlas y potenciar su alcance.

“Necesitamos fortalecer la cultura del esfuerzo y el trabajo de quienes vivimos en esta ciudad capital”, expresó.

En el encuentro también participó la directora general de Codesin, Mercedes Dorado Bojórquez, quien presentó la identidad “Culiacán” y explicó que el objetivo es que el proyecto sea adoptado por la sociedad en general.

De acuerdo con Dorado Bojórquez, actualmente en el municipio se desarrollan diversas iniciativas con potencial para impulsar el crecimiento económico, pero muchas de ellas se realizan de forma independiente, por lo que una identidad compartida permitiría fortalecerlas.

“La única manera que esto trascienda, que esto avance, es que la sociedad lo abrace”, indicó.

La directora de Codesin añadió que el proyecto contempla que la marca sea utilizada por distintos sectores, por lo que se han puesto a disposición manuales de identidad para que organizaciones, empresas y ciudadanos puedan incorporarla en sus actividades o materiales de promoción.

El planteamiento busca que la identidad de “Culiacán” se convierta en un elemento de representación colectiva para impulsar la promoción económica y la proyección del municipio.