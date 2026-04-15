$!Empresas con propósito, la nueva ruta para competir: Foro Talks Mar de Cortés

En un contexto económico y social cada vez más desafiante, el modelo tradicional de hacer empresa está quedando atrás.

Así se planteó durante el evento Foro Talks del Foro Mar de Cortés, donde se presentó la conferencia “Competir con propósito: el nuevo rostro del capitalismo”, impartida por Luis Gerardo González López, director académico del Centro de Empresas Conscientes del Tecnológico de Monterrey.

Durante su intervención, el especialista expuso que el capitalismo consciente representa una evolución necesaria frente a los cambios sociales actuales.

“¿Cómo podemos competir desde un lugar diferente?, desde el propósito, ver que el mundo ha cambiado, que tanto las problemáticas como las expectativas de la sociedad y de los clientes han cambiado, y entonces las empresas tienen que moverse también”, señaló.