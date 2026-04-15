$!Empresas con propósito, la nueva ruta para competir: Foro Talks Mar de Cortés

En un contexto económico y social cada vez más desafiante, el modelo tradicional de hacer empresa está quedando atrás.
Así se planteó durante el evento Foro Talks del Foro Mar de Cortés, donde se presentó la conferencia “Competir con propósito: el nuevo rostro del capitalismo”, impartida por Luis Gerardo González López, director académico del Centro de Empresas Conscientes del Tecnológico de Monterrey.
Durante su intervención, el especialista expuso que el capitalismo consciente representa una evolución necesaria frente a los cambios sociales actuales.
“¿Cómo podemos competir desde un lugar diferente?, desde el propósito, ver que el mundo ha cambiado, que tanto las problemáticas como las expectativas de la sociedad y de los clientes han cambiado, y entonces las empresas tienen que moverse también”, señaló.
González López enfatizó que las empresas ya no pueden centrarse únicamente en la generación de ganancias, sino en un enfoque más amplio de valor.
“La riqueza puede ser entendida de otra manera, no solamente una riqueza financiera, sino también humana, social, natural y espiritual”, explicó, al destacar que estos elementos, aunque poco visibles, generan impacto real en las comunidades.
Retos: talento, adaptación y resiliencia
El académico reconoció que el entorno actual es complejo, pero advirtió que muchos de los desafíos también provienen de estructuras internas que no han evolucionado.
“No hemos ido construyendo espacios que verdaderamente aprovechen el talento de las personas ni respondan a las necesidades de la comunidad”, dijo.
Entre los principales retos, mencionó la gestión del talento, la integración de la cadena de valor y la capacidad de adaptación. En ese sentido, subrayó la importancia de construir empresas resilientes.
“Si nosotros construimos empresas más resilientes, con capacidad de adaptarse mejor a esos cambios, ahí podemos hacer una diferencia”, afirmó.
Cambiar implica desaprender
Uno de los puntos centrales fue la resistencia al cambio dentro de las organizaciones, especialmente entre liderazgos tradicionales.
Añadió que evolucionar implica cuestionar creencias arraigadas.
“A veces es desaprender, soltar cosas que nos dan seguridad y atrevernos a implementar nuevas ideas”.
El modelo presentado se basa en cuatro ejes fundamentales: Propósito superior, Liderazgo consciente, Cultura organizacional de cuidado e Integración de todos los grupos de interés.
“Un liderazgo que no busca solamente poder o dinero, sino realmente servir y desarrollar a sus colaboradores”, explicó.
Asimismo, destacó que el cambio debe ser impulsado desde la alta dirección, pero construido de forma colectiva.
Foro Talks: diálogo regional con visión global
Juan Pablo Yamuni, director del organismo, explicó que este tipo de encuentros buscan generar diálogo entre distintos sectores.
“Son conversatorios que llevamos a diferentes ciudades con temas relevantes para el lugar”, indicó.
Detalló que el evento reúne a empresarios, academia y organizaciones civiles para compartir ideas y fortalecer redes.
El Foro Mar de Cortés es una iniciativa creada en 2019 para impulsar el desarrollo económico, social y sostenible en la región noroeste del País.
“Buscamos un espacio de articulación, de conexión, de levantar conciencias sobre el desarrollo que debemos tener para dejar un buen legado a las siguientes generaciones”, explicó Yamuni.
Destacó que estos esfuerzos apuntan a consolidar un modelo regional con impacto global.