En 15 días, 31 detenidos en Sinaloa; 18 ligados a grupo generador de violencia, destaca Harfuch desde Culiacán

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 al 15 de agosto se realizaron 14 operativos en Sinaloa con un saldo de 31 detenidos, de los cuales 18 están vinculados a un grupo criminal identificado como generador de violencia.

El reporte fue presentado tras la tercera sesión del Gabinete de Seguridad federal en el estado realizada en la Base Aérea Militar número 10, a un costado del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Las visitas forman parte del compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum de que este órgano sesione en Sinaloa cada quince días. La primera reunión se llevó a cabo el 20 de julio y la segunda el 3 de agosto.

Entre las acciones tras la última sesión, García Harfuch destacó que en este periodo el Ejército desmanteló cinco laboratorios y 46 áreas de concentración de metanfetaminas, asegurando más de 55 mil litros y 14 toneladas de sustancias químicas, además de equipo especializado como reactores, condensadores y centrifugadores.

Indicó que en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la SSPC también fueron aseguradas 51 armas de fuego, nueve granadas, más de 11 mil cartuchos, cerca de 300 cargadores y 500 kilos de metanfetamina.

Asimismo, señaló que en conjunto con la Fiscalía General de la República realizaron tres cateos en Culiacán, donde se incautaron 200 kilos de metanfetamina, 113 mil litros y más de 30 toneladas de sustancias químicas.

Harfuch subrayó que la Guardia Nacional mantiene inspecciones constantes en el módulo del penal de Aguaruto, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, donde se han decomisado armas, cargadores, celulares, radios de comunicación y módems.