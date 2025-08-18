Operativos en Sinaloa dejan 31 detenidos; 18 ligados a grupo generador de violencia: Harfuch

En 14 operativos realizados en días recientes en Sinaloa, fuerzas federales y estatales detuvieron a 31 personas, 18 de ellas vinculadas a un grupo criminal identificado como generador de violencia, informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch durante su visita al estado.

El funcionario federal presentó un informe este 18 de agosto tras la tercera sesión del Gabinete de Seguridad federal en la Base Aérea Militar número 10, junto al Aeropuerto Internacional de Culiacán, donde precisó que en lo que va del mes suman 63 personas detenidas en Sinaloa.

Las visitas forman parte del compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum de que este órgano sesione en Sinaloa cada quince días. La primera reunión se llevó a cabo el 20 de julio y la segunda el 3 de agosto.

“En 14 operativos distintos a cargo del Ejército, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, de la Guardia Nacional y la Policía Estatal realizados en días recientes, en diferentes municipios del estado, fueron detenidas 31 personas, 18 de ellas relacionadas con un grupo criminal generador de violencia en la entidad”, informó.

En estos operativos, detalló, también fueron aseguradas 51 armas de fuego, nueve granadas, más de 11 mil cartuchos, cerca de 300 cargadores y 500 kilos de metanfetamina.

Entre las acciones posteriores a la última sesión, García Harfuch precisó que del 1 al 14 de agosto el Ejército inhabilitó cinco laboratorios y 46 áreas de concentración de metanfetaminas, asegurando más de 55 mil litros y 14 toneladas de sustancias químicas, además de equipo especializado como reactores, condensadores y centrifugadores.

El funcionario subrayó que la Guardia Nacional mantiene inspecciones constantes en el módulo del penal de Aguaruto, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, donde se han decomisado armas, cargadores, celulares, radios de comunicación y módems.

Asimismo, en conjunto con la Fiscalía General de la República realizaron tres cateos en Culiacán, donde se incautaron 200 kilos de metanfetamina, 113 mil litros y más de 30 toneladas de sustancias químicas.

Finalmente, resaltó que en lo que va de agosto el promedio de víctimas de homicidio doloso bajó de 5.9 a 3.6 diarias, sumando 58 casos a 18 días del mes de agosto.