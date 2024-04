“Los avances que la Fiscalía ha tenido son tenues, por decir, no los óptimos para efecto de alcanzar realmente la seguridad de las mujeres, y en esto sí creo que debemos redoblar esfuerzos todos”, señaló.

Dentro del mismo informe del ente precisa que hubo dos mil 226 carpetas de investigación en las cuales determinaron el no ejercicio de la acción penal en contra de los probables actores de delitos.

El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el MP puede decidir el no ejercicio de la acción penal cuando el hecho investigado: no se cometió, no es un delito, el señalado es claramente inocente, está exento de responsabilidad penal, muerte del señalado, o que el MP no cuente con elementos suficientes para acusar.

“La única forma de avanzar en erradicar la violencia hacia la mujer primero es la etapa de denuncia que corresponde a las víctimas, salir de ese círculo de violencia sin el miedo a no tener el seguimiento correspondiente”, comentó Félix Niebla.

“La Fiscalía tiene la responsabilidad y la tutela de investigar bajo esta circunstancia aprobada ya con perspectiva de género. Toda mujer violentada en caso de su muerte, sea investigada como feminicidio; y en el caso de violencia familiar, que no sean revictimizadas y que se vuelva muy burocrático”.

Y sobre ello, la diputada consideró como un avance que en octubre del 2023 comenzó a operar la Unidad de la Policía de Género.