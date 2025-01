En 2024, Salud Sinaloa registró un muerto y 51 intoxicaciones por fentanilo

CULIACÁN._ Durante el 2024, en hospitales de Sinaloa atendieron a 52 personas por intoxicación por fentanilo, del cual resultó muerto un paciente, reveló el Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

Precisó que esta cifra no representa un aumento súbito con respecto al 2023, donde reportaron 47 pacientes, cuyas edades van de los 25 a los 35 años de edad.

Defendió que esta condición no manifiesta una alta mortandad debido a que en los hospitales se cuenta con el medicamento suficiente, que corresponde a naloxona, para revertir los efectos de la intoxicación.

“El paciente llega intoxicado y el medicamento que utilizamos para reversión es muy rápido, entonces llega el paciente se intoxica y revienta rápido, el que no, se intuba y por esos pacientes tú esperarías que fuera una mortalidad muy alta y no, no tenemos esa mortalidad tan alta del que llega a hospital porque afortunadamente hemos ido adquiriendo los medicamentos para que se revierta rápido, eso ha permitido que no tengamos una defunción elevada en hospitales”, subrayó.

El funcionario señaló que desde el 2023 iniciaron con la adquisición de naloxona y desde entonces quedó dentro de las necesidades de los hospitales en el estado.

A pesar de que los pacientes son dados de alta luego de la intoxicación, apuntó, corren el riesgo de volver. Pero, en caso de que ellos mismos soliciten la ayuda, la Secretaría los canaliza a la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y ellos los orientan a alguno de los 111 centros de rehabilitación certificados que hay en el estado.

“El paciente se va de alta con el riesgo de que pueda volver. Si ellos lo solicitan se les da la atención y ya se canaliza a través de Ceptca”, puntualizó.