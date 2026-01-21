$!En 2025, Sinaloa desplegó más de 109 mil operativos y recuperó más de 5 mil vehículos: Rentería Schazarino

Durante 2025, el Gobierno de Sinaloa desplegó más de 109 mil 800 operativos de seguridad en todo el Estado como parte de la estrategia de coordinación interinstitucional derivada de la adhesión a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, informó el Secretario de Seguridad Pública estatal, Óscar Rentería Schazarino, al comparecer ante el Congreso del Estado con motivo del Cuarto Informe de Gobierno del Gobernador Rubén Rocha Moya. Expuso que como resultado de estas acciones, en el último año fueron detenidas 3 mil 236 personas por diversos delitos, además del aseguramiento de 5 mil 271 armas de fuego, más de un millón 209 mil cartuchos útiles, 5 mil 832 artefactos explosivos improvisados y 336 granadas de mano. En materia de robo de vehículos, Rentería Schazarino detalló que durante 2025 se aseguraron 8 mil 573 unidades, de las cuales 5 mil 643 contaban con reporte de robo, mientras que 2 mil 930 fueron relacionadas con la comisión de algún delito.

Estas cifras, señaló, reflejan avances en la capacidad operativa para la localización y recuperación de unidades sustraídas, así como una disminución en la incidencia de este delito en comparación con otros periodos. En el combate a los delitos contra la salud, informó que las autoridades localizaron e inhabilitaron más de 29 toneladas de droga, además de 258 laboratorios clandestinos y 5 mil 954 plantíos de mariguana y amapola en distintas regiones del Estado como resultado de operativos coordinados entre fuerzas estatales y federales. Durante la comparecencia, Rentería Schazarino destacó el fortalecimiento de la Policía Estatal Preventiva y del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, corporaciones que durante el año lograron la detención de 531 personas y el aseguramiento de 929 armas de fuego, 3 mil 197 cargadores, más de un millón 200 mil municiones, 130 granadas y 232 artefactos explosivos. Estas acciones fueron respaldadas por la incorporación de 312 nuevos elementos a la Policía Estatal y un incremento salarial del 4.59 por ciento. En cuanto al apoyo del Gobierno federal, informó que se firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para el reclutamiento y capacitación de 150 elementos con perfil policial.