En 22 años, Sinaloa acumuló más de 250 mil solicitudes de acceso a la información; ahora, Morena eliminó estos mecanismos

En más de dos décadas de vigencia del derecho de acceso a la información pública, en Sinaloa se han presentado más de 250 mil solicitudes de información pública y de datos personales, según datos históricos de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

La información fue difundida por el propio organismo a través de un comunicado en un contexto marcado por la aprobación en el Congreso del Estado de la desaparición de la CEAIP, como parte de una reforma impulsada por el Gobernador Rubén Rocha Moya y respaldada por diputados de Morena y sus aliados.

De acuerdo con el boletín, el ejercicio formal del derecho de acceso a la información en la entidad se remonta a 2002, cuando entró en vigor la primera Ley de Acceso a la Información Pública el 27 de abril de ese año.

Posteriormente, el Pleno de la Comisión sesionó por primera vez el 24 de agosto del mismo año.

Sin embargo, el propio marco legal establecía que el derecho podría ejercerse hasta un año después.

Por ello, fue en 2003 cuando se registraron las primeras solicitudes formales, sumando mil 652 peticiones, en un periodo en el que aún no existían plataformas electrónicas y los trámites se realizaban de manera presencial.

El comunicado señala que en esos primeros años todavía no operaban sistemas electrónicos para hacer las peticiones desde cualquier parte del mundo con acceso a internet, lo que limitaba el alcance del derecho y el número de solicitudes presentadas.

Un cambio relevante ocurrió en 2009, con la puesta en marcha de la plataforma INFOMEX.

Según la Ceaip, el 15 de julio de ese año se lanzó este sistema que transformó la forma de solicitar información, al eliminar la necesidad de acudir físicamente a las oficinas y permitir el anonimato de las personas solicitantes.

Con la implementación de INFOMEX, el número de solicitudes registró un crecimiento significativo.

De acuerdo con los datos difundidos, en 2008 se habían presentado poco más de 2 mil solicitudes, mientras que en 2009 la cifra se incrementó a más de 6 mil, lo que representó un aumento de casi el triple en un solo año.

La evolución del sistema de transparencia tuvo otro punto clave en 2015, con la emisión de la Ley General de Transparencia, la cual fue homologada en Sinaloa el 4 de mayo de 2016.

Esta reforma dio paso a la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia, que inició operaciones en la entidad en mayo de ese mismo año.

Según el boletín, la PNT se convirtió en el mecanismo para homologar la transparencia en el País y para que los sujetos obligados hicieran pública información mínima de oficio, como sueldos, personal contratado, gastos en compras y obra pública, entre otros rubros.

Para ese momento, el número de solicitudes anuales en Sinaloa ya superaba las 13 mil.

La CEAIP detalló que la diferencia entre las solicitudes presentadas en línea y las realizadas de manera física era de apenas 3 mil, con una mayoría tramitada a través de medios electrónicos.

El organismo destacó que entre las funciones de la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentran la presentación de solicitudes de acceso a la información y de datos personales, la interposición de recursos de revisión, la consulta de obligaciones de transparencia y la presentación de denuncias por incumplimiento de estas obligaciones.

El balance histórico difundido por la Ceaip se da luego de que el Congreso del Estado aprobara la eliminación del órgano garante en Sinaloa, una decisión que modifica la estructura institucional encargada de tutelar el derecho de acceso a la información pública en la entidad, vigente desde hace más de 22 años.