CULIACÁN._ Durante el periodo del 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre del 2023, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas otorgó 132 medidas de seguridad a beneficiarios, que representan el 60 por ciento de las que dieron en su primer año completo de funciones.

El 1 de septiembre, la titular Jhenny Judith Bernal Arellano, rindió el primer informe de labores en el Congreso del Estado de Sinaloa y precisó que hasta entonces dieron 214 medidas de seguridad. Actualizó la cifra hasta el mes de noviembre y cerraron con 346, es decir, 132 más.

En promedio, durante los primeros 12 meses de trabajo del IPPDDHyP otorgaron 17 medidas de seguridad al mes para periodistas o activistas; entre septiembre y noviembre del 2023, la media subió a 44.

“Hubo un repunte bastante sensible en los meses de septiembre y octubre en cuanto al número de medidas implementadas y personas atendidas”, señaló.

Atribuyó este crecimiento a que, al ser un instituto de reciente creación, resulta normal que crezcan las cifras de atenciones puesto que muchas personas apenas lo conocen.

“Pudiera ser que ese número de agresiones se ha mantenido, pero a lo mejor la gente no iba, no acudía, porque no sabían. Hay muchos casos que las personas sufren de estas agresiones, inclusive no están ni siquiera conscientes de que son violaciones a sus derechos humanos y lo dejan pasar, o por miedo o por desconocimiento no hacen absolutamente nada”.

“La gran mayoría de las afectaciones vienen de servidores públicos, y la lógica de la gente es de “¿a qué voy yo a esa institución si son de Gobierno?”, no somos Gobierno, somos un ente autónomo”, dijo.

Detalló que las violencias más frecuentes suelen ser la denostación e intimidación. Además, subrayó que recientemente han detectado varias agresiones entre los propios activistas y periodistas.

“Mucho tiene que ver con un tema ideológico, son personas que ven un mismo fenómeno desde un punto de vista diferente. Y tiene que ver, pues lo voy a decir, con el tema político también”, declaró.

Al respecto, aseguró que de cara al proceso electoral del 2024 ha solicitado reuniones de trabajo con las autoridades de dicha materia, para afronta dicha problemática y crear un documento de prevención.