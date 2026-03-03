En Altata dan banderazo al Programa de Inspección y Vigilancia 2026 e inicio de la veda del camarón en el Pacífico

Con una inversión estatal de 15 millones de pesos, el Gobierno de Sinaloa puso en marcha el Programa de Inspección y Vigilancia, Ejercicio Fiscal 2026.

El banderazo de arranque fue encabezado por la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado, Flor Emilia Guerra Mena, y se realizó en Altata, municipio de Navolato, en el marco del inicio de la veda de la especie de camarón en el litoral del Océano Pacífico en el estado.

En su mensaje, la funcionaria estatal, destacó que, estas acciones buscan proteger el ciclo reproductivo del camarón, garantizar su aprovechamiento responsable y asegurar el sustento de miles de familias que dependen de esta actividad:

“Este es el programa pilar porque si no cuidamos nuestras especies, qué vamos a pescar el día de mañana. Si no cuidamos nuestras bahías, océanos, esteros, lagunas, cómo vamos a sostener la actividad pesquera. La inspección y vigilancia es pensada no solo en ustedes, es pensada en ayudar a nuestros mares, esto es un respiro para nuestros sistemas lagunares y decir que, Sinaloa es rico en producción pesquera”, expresó.

Asimismo, Guerra Mena, señaló que, para el presente ejercicio fiscal, se destinó estos 15 millones de pesos, logrando que este año se incorporen 17 municipios al programa y se beneficie de manera directa a 52 organizaciones pesqueras, ampliando así la cobertura de los operativos de inspección y vigilancia en bahías, esteros y altamar:

En su mensaje, el Alcalde de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno y el sector pesquero para garantizar el respeto a la veda y asegurar la sustentabilidad de la especie:

“Esto habla del compromiso que tiene el gobernador y yo como presidente municipal para trabajar juntos para el bienestar de todas las familias de Navolato. Hay muchos proyectos que vienen en las diferentes comunidades, así como en los campos pesqueros que estamos trabajando Gobierno del Estado y Gobierno Municipal. Cuentan con el Gobierno Municipal en lo que podamos ayudar al sector. Los que están en vigilancia cuentan con el apoyo que dimos el año pasado y otra vez lo vamos a dar en todos los campos pesqueros”, subrayó.

Posteriormente, el director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, José Guadalupe Guillén Rentería, expuso los objetivos y alcances del programa, enfocado en fortalecer los operativos con acciones preventivas y de supervisión que contribuyan a combatir la pesca ilegal:

“El programa de Inspección y Vigilancia es un instrumento para realizar acciones preventivas y operativas a efecto de combatir la pesca ilegal y furtiva. El objetivo que tiene este programa es el de proteger el periodo de reproducción, de reclutamiento y crecimiento de las poblaciones de los recursos pesqueros, incrementar la productividad, protección y conservación de las especies”, señaló.

Por su parte, Efrén Amarillas López, Oficial de Pesca de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, reiteró el respaldo del Gobierno Federal para trabajar de manera conjunta en tareas de inspección y vigilancia, privilegiando la coordinación interinstitucional y el cumplimiento del marco normativo vigente.

Para finalizar, en representación de las organizaciones pesqueras beneficiarias, Juan Diego Medina expresó el compromiso del sector para respetar los tiempos de veda y colaborar activamente con las autoridades en la protección del camarón, recurso estratégico para la economía sinaloense. Asimismo, el dirigente pesquero agradeció al gobernador, Rubén Rocha Moya, por los demás apoyos que ha destinado al sector pesquero, tales como el Programa de Motores Marinos con Embarcaciones Menores y el Programa Bienpesca Estatal.

El Gobierno del Estado de Sinaloa reafirma así su compromiso con una pesca ordenada, responsable y sustentable, en beneficio de las y los pescadores sinaloenses y del futuro de nuestros recursos naturales.

Durante el evento también estuvieron presentes la subsecretaria de Acuacultura, Sindy Rebeca Montoya Armenta, el subsecretario de Pesca, Perfecto Alfonzo Ruelas Beltrán y en representación de Capitanía de Puerto de Altata acudió Alejandro Torreblanca Rivera.