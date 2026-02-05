En Badiraguato ‘todo está tranquilo’, la estrategia de seguridad ha tenido efecto, afirma Alcalde

El Presidente Municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes, afirmó que en el Municipio que gobierna “todo está tranquilo”, derivado de la estrategia de seguridad implementada por los gobiernos federal y estatal.

Además, reconoció que la situación de violencia se había localizado en el Triángulo Dorado, una región compuesta por Chihuahua, Durango y Sinaloa, sin embargo, la presencia permanente de operativos de seguridad en la zona ha generado efectos y “por eso tranquilo”.

“Ahora todo está tranquilo en Badiraguato. Fue focalizado (la violencia) en el sector del Triángulo Dorado en su momento, pero ya lo dije, la estrategia nacional y estatal ha generado efectos en Badiraguato y por eso está tranquilo Badiraguato”, afirmó.

Indicó que el Ayuntamiento no participa en el diseño de dichas estrategias de seguridad, pero que su aplicación ha permitido que actualmente Badiraguato se encuentre en calma.

“Son operativos que ellos tienen como medida estratégica y yo creo que por eso está tranquilo. Es lo que nosotros sabemos. Nosotros como municipio no intervenimos en las estrategias de seguridad de la Federación y del Estado, pero está tranquilo”, apuntó.

Sobre los videos difundidos en redes sociales que apuntaban a un supuesto ataque con drones en la comunidad de La Tuna, López Elenes aclaró que no existe ningún incidente dentro de la comunidad.

Explicó que la información que se tuvo fue a través de medios de comunicación y que, de acuerdo con lo que se conoce, se trataría de una vivienda aislada en los cerros, alejada de la zona habitada.

“En la comunidad de La Tuna, propiamente no hay ninguna casa con esas características, ¿no? Lo que nos enteramos fue justamente a través de los medios de comunicación que hubo actividad con drones en una de las casas que están por allá en los cerros, apartados de la comunidad”.

“Nosotros no tenemos ningún comunicado oficial porque no conocemos el tema. En la propia comunidad de La Tuna no hay ningún incidente”, reiteró.

En relación con la Mesa de Seguridad, sostuvo que los integrantes son definidos por el Gobierno estatal y federal como parte de su estrategia, por lo que no se trata de una solicitud del municipio para participar.

Sobre el desplazamiento de familias, reconoció que algunas han regresado a sus comunidades, mientras que otras permanecen en Culiacán o en la cabecera municipal, aunque dijo no contar con cifras precisas debido a la movilidad reciente.

Aseguró que existen condiciones para el retorno, ya que las comunidades focalizadas se encuentran resguardadas por el Ejército, y reiteró que actualmente no se tiene detectada ninguna comunidad con problemas de seguridad.

“Sí, algunos han regresado, algunos, ¿no? Algunos siguen viviendo aquí en Culiacán, otros siguen viviendo en Badiraguato, alcaldía Central. Bueno, pero no han regresado todos, o sea, algunos sí, algunos no”.

“Unos van, otros vienen y no hemos tenido, no tenemos el dato exacto”.



¿Y si hay condiciones para que la familia regrese?

Sí, claro, sí, sí, por supuesto. El ejército se encuentra resguardando esas comunidades que fueron focalizadas. Entonces, ellos están valorando, nosotros no hemos invitado a que regresen, ellos están valorando su regreso y sus condiciones que tengan en sus casas, la forma de vivir. Otros de alguna manera están trabajando aquí en la ciudad y eso está generando que tengan tranquilidad.



Pero, ¿no hay situación de conflicto?

No, no, no hay y como les digo, a ver, y como también lo comento con el gobernador, a ver, ahora decimos que no hay de repente surge un de dron que son los que están de moda.