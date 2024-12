En caso UAS debe existir una reparación del daño correcta, adecuada y convincente, señala Gobernador

En el caso del presunto daño al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa por el que se encuentran acusados diversos funcionarios y ex funcionarios de la institución debe existir una reparación del daño correcta y convincente, apuntó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

De acuerdo a los juicios que se han desarrollado sobre este caso de compras irregulares en suministros, equipos y servicios se han iniciado 10 procesos judiciales contra altos funcionarios de la UAS por presunta corrupción por un monto total de 535 millones 784 mil pesos.

Jesús Madueña Molina, Rector de la UAS que había permanecido separado de sus funciones desde octubre de 2023, regresó a sus funciones el pasado 27 de noviembre después de que se le retiraran las medidas cautelares que lo mantenían suspendido.

Rocha Moya defendió esta resolución que permite a Madueña Molina, todavía acusado de actos de corrupción, volver a la Rectoría de la UAS.

“La ley considera todo eso, no es abusiva también la ley. Hay sobreprecios, hay este y otro delito cometido acá y la ley te dice que ante una salida alterna como esta tienes que hacer los casos respectivos, llegar a una conclusión y decir ‘sabes qué, tú puedes resolver el problema con este pago”, mencionó.

N ¿Cómo con Echeverría? ¿Y Villareal?

G: Con Echeverría y Villareal no sé, pero eso fue una miseria, debe ser justo, debe de ser una aplicación correcta, adecuada, convincente, que tiene muchos factores. Eso no lo tienen que negociar conmigo, tienen que negociar con el Ministerio Público y con el Juez.

En 2018 Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud en Sinaloa, realizó el pago de 7 millones de pesos al acusarle de desviar 14 millones de pesos cuando era funcionario estatal.

Otro caso de reparación del daño a las arcas estatales fue el protagonizado por el ex Secretario de Finanzas, Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez, acusados de desviar 263 millones de pesos, que pagaron 2 millones de pesos.

Sobre estos casos el Gobernador criticó que la reparación del daño no fue justa, aunque señaló que en el caso de la UAS el Estado no intervendrá pues no es una parte afectada.

“Ahí el Gobierno tuvo una participación directa porque era la parte afectada, nosotros no somos en este caso la parte afectada, es la universidad, y la universidad tiene los juicios y los representantes”, dijo.

El retorno de Madueña Molina a la Rectoría ocurrió después de una serie de reuniones y gestiones realizadas ante el Poder Ejecutivo federal por parte de los actores de la UAS.

A pregunta expresa sobre si había tenido toma de decisión sobre el estado de Madueña Molina, el Gobernador no se deslindó.

“No, es que no me deslindo. Yo aquí les he dicho siempre, el problema de la Ley Orgánica está en el Congreso, se los he dicho, el problema de las judicializaciones está entre la Fiscalía y el Poder Judicial, tiene que ser así, no me deslindo, yo estoy en ello, estoy pendiente. A mí me interesa que las cosas caminen, pero quienes van a resolver son ellos, yo no me voy a sentar en una mesa, ellos, estoy hablando del acuerdo que emitió el Rector ‘vengo a retomar la Rectoría... tengo la intención’ y dice ‘en coincidencia con el Gobernador de democratizar. Vengo aquí para hacer lo necesario para que eso ocurra’ así lo dice el texto”, dijo.

“Y una vez que eso ocurra tenemos ya perfilado un acuerdo, o perfilada una salida alterna a los juicios”.