En cuestión de horas o días se esclarecerá crimen contra Luis Enrique Ramírez, asegura Rocha a AMLO

Durante la conferencia de prensa “mañanera”, el Gobernador Rubén Rocha Moya le aseguró al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se tienen definidos motivos y responsables por el homicidio contra el periodista Luis Enrique Ramírez, y será cuestión de horas o días que éste quede esclarecido.

Rocha Moya pidió esperar para lograr un requisito jurídico para conseguir las órdenes de aprehensión y con ello detener a los responsables.

“Y algo que me encargó de manera directa, que me habló por teléfono y me dijo te encargo, es el caso de Luis Enrique Ramírez”, expresó.

“Éste es un tema que debo decir que los tenemos prácticamente resuelto, no queremos emitir, ni queremos que se emita orden de aprehensión hasta en tanto no se logre un requisito jurídico, pero ya tenemos las causas, ya tenemos las personas, por lo que será cuestión de horas o días que vamos a tenerlo resuelto el homicidio de Luis Enrique Ramírez”.

Ya no hay impunidad, tengan confianza: AMLO

Después de escuchar los avances que dio el Gobernador Rubén Rocha Moya sobre el caso del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno ya no hay impunidad, dijo avalar los resultados y pidió confianza para esclarecer el crimen.

El mandatario, que encabezó hoy la conferencia “mañanera” desde Culiacán, escuchó preguntas y reclamos sobre la manera en que se ha tratado la información sobre El caso.

“Ya no hay la impunidad que prevalecía en otros gobiernos, que asesinaban a alguien y no se hacía justicia”, expresó López Obrador.

“No se investigaba, desde que asesinaron al compañero Luis Enrique, le hablé personalmente al Gobernador y le pedí que interviniera la Fiscalía y que si era necesario, nosotros ayudábamos para esclarecer los hechos, saber qué sucedió realmente y atrapar a los responsables”.

Al Presidente de México se le insistió sobre que el caso parecería estar estancado como otros en el País.

“Puedo decir que ya tratamos el asunto en la mañana, fue un tema en la mesa (de Seguridad) de hoy, porque yo pedí un informe y me dieron a conocer lo que se lleva de la investigación y avalo lo que aquí mencionó (el Gobernador) Rubén Rocha, de que ya está por saberse la verdad y lo que no se quiere es cometer una imprudencia”, agregó.

“Yo les pido que se tenga confianza y que en poco tiempo podamos saber ya, todo lo relacionado con la investigación que podamos darlo a conocer, aquí o en una mañanera en México...Ya se avanzó muchísimo y falta muy poco para terminar, saber lo ocurrido y fincar la responsabilidad a los responsables”.