$!En Culiacán, a cinco días de inundaciones deslaves ocupan calles; Ayuntamiento ya atiende, garantiza PC Municipal

En Culiacán, a cinco días de que se registraran inundaciones en la mancha urbana por una lluvia cargada, todavía hay daños de deslaves en la zona sur de la ciudad, que cubren vialidades. En un recorrido realizado por Noroeste por las colonias Adolfo López Mateos, Buenos Aires y Aquiles Serdán, se documentó como las lluvias arrastraron piedras y arena, provocando irregularidades en calles pavimentadas que a cinco días no han sido despejadas.





Los deslaves provocados por las lluvias están siendo atendidos por la autoridad municipal, garantizó el titular de Protección Civil Culiacán Jesús Bill Mendoza Ontiveros. “En este sentido también obras públicas del municipio de Culiacán, a través de la Secretaría de Obras, está llevando a cabo la limpieza de los arrastres, de los escombros. Fueron muchas calles, hay que decirlo, que tienen arrastres”, dijo.





