$!En Culiacán, arrasa incendio con la casa de Beatriz en su cumpleaños; fue algo horrible, cuenta hermana

Algunas paredes con ladrillos de adobe se cayeron, la casa no tiene techo, porque era de lámina y lona y también se consumió.

Ahí, los hermanos que se percataron que no podían sacar a su tía, por lo que destrozaron una de las paredes para poder sacarla.

“Fue algo horrible, lo que pasó y más que ahora cumpleaños Beatriz”, señaló Joaquina, hermana de la mujer afectada.

“Eran como a las seis más o menos cuando empezó, porque ya cuando yo me levanté ya estaba en llamas todo, no me di cuenta cómo ni por qué”.