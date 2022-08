En Culiacán choferes de urbanos exigen salario base, prestaciones de ley y derechos laborales

Certeza laboral, salario base, prestaciones sociales y derechos laborales es lo que piden los operadores del transporte urbano agremiados al Sindicato Autónomo de Conductores de Servicio Público del Municipio de Culiacán.

Juan Carlos Portillo Quiñónez, secretario general del sindicato, explicó que actualmente los conductores no tienen un salario fijo, sino que ganan un porcentaje del pasaje, tampoco tienen seguridad social ni prestaciones de ley.

“No estamos pidiendo un aumento de sueldo, estamos pidiendo un sueldo, estamos pidiendo prestaciones, nosotros trabajamos como comisionistas, nosotros llevamos un porcentaje del boletaje que se vende en el turno de nosotros, ese porcentaje es lo que se nos paga”, señaló.

“Nosotros no tenemos un día de descanso definido, no tenemos vacaciones, el aguinaldo no es proporcional a lo que ganamos, no tenemos un sueldo base y el 85 ó 90 por ciento no contamos con seguro social, los que tienen seguro social ellos lo pagan al 100 por ciento”, argumentó.

Es decir, los conductores son prestadores de servicio, por lo que piden ser reconocidos como trabajadores por la Dirección de Vialidad y Transportes.

“La Dirección de Vialidad nos trata como servidores públicos para penalizarnos, para eso sí somos servidores públicos, para prestaciones no somos servidores públicos, es una discrepancia muy grande”, dijo.

Los últimos accidentes de camiones urbanos ocurridos en Culiacán se debieron a fallas del operador informó el Director de Vialidad y Transportes, Miguel Loaiza, a lo que el líder de sindicato respondió que esto se debe al estrés laboral que sufren los conductores.

Por lo que al mejorar las condiciones laborales de éstos los accidentes viales en el transporte urbano se reducirían hasta en un 95 por ciento, aseguró Quiñónez Portillo.

“Somos comisionistas, entonces un comisionista entre más vende más gana, y si vendes poco ganas poco, entonces ese es el motivo por el cual los compañeros andan recio porque andan buscando un peso, no se justifica pero es el modo que tenemos de trabajar”, dijo.

“Si tuviéramos un sueldo base el 95 por ciento de la problemática de los camiones urbanos de aquí de Culiacán se terminaría de tajo, el otro cinco por ciento es la corrupción que impera en la dirección de vialidad y transporte”, afirmó.

Actualmente los conductores ganan el 18 por ciento de cada pasaje y de esa cantidad pagan el checador, alimento y transporte, al final reciben alrededor de 250 pesos por una jornada de ocho horas.

“Están vendiendo en promedio 2 mil 500 pesos, multiplicado por .18, esa es la comisión, a eso quítale 30 pesos de pagar checadores, quítale 80 pesos de desayuno y de agua un promedio de 350 pesos netos le viene quedando a los compañeros sin contar los que pagan taxi o gasolina que estamos hablando entre 250 y 280 pesos es lo que viene ganando un chofer al día”, dijo.