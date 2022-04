$!En Culiacán ciudadanos desaprueban cambio de horario; piden que se elimine el horario de verano

Previo al horario de verano que entrará en vigor el 3 de abril, en Culiacán los ciudadanos rechazan el cambio de horario y piden que se elimine.

En un sondeo realizado por Noroeste en el Centro a comerciantes, empleados de mostrador, transportistas, estudiantes, amas de casa, jubilados y transeúntes se constató que la mayoría de las personas desaprueba el cambio de horario y piden que se elimine el horario de verano.

Algunos encuestados comentaron no ver ningún beneficio en el cambio de horario y sí muchas desventajas, como levantarse más temprano, no dormir las ocho horas necesarias, problemas para dormir y adaptarse al nuevo horario.

“No estoy de acuerdo, la mera verdad no he visto ningún beneficio a la ciudadanía, dicen que el beneficio es en la luz, pero estamos pagando una luz muy cara con este horario y con el otro, entonces que nos dejen como estamos, y luego nos estamos acostumbrando a un horario y nos ponen el otro y eso es una descompensación en el metabolismo de las personas, los niños en las escuelas se están durmiendo porque no duermen sus horas completas”, opinó Francisco Javier Parra de 77 años de edad.

Otros más mencionaron sentirse confundidos y no saber si el reloj debe adelantarse o atrasarse, expresaron que los primeros días del cambio son de mucha confusión para la población por lo que debe eliminarse el horario de verano para evitar confusiones.

“No nos ayuda en nada, no sé porqué lo van a cambiar, nos perjudica a las pobres gentes que trabajamos, porque si entran a las siete van a entrar a las seis, que no lo cambien”, dijo Arturo Robles Pérez, comerciante del Centro de la ciudad.