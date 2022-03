$!En Culiacán, ciudadanos desconocen en qué consiste el proceso de revocación de mandato

La mayoría de los encuestados respondió no saber de qué se trata, no tener información, no haber visto las noticias o no estar interesados.

A quienes respondieron que sí saben en qué consiste la revocación de mandato se les preguntó: ¿Participara en este proceso democrático?.

Obteniendo como resultado un bajo porcentaje de confirmación para participar, un porcentaje similar de negativa y el resto dijo no saber si participará y que lo definirá en los próximos días.

Pese a que algunas personas saben en qué consiste este proceso electoral, hay poco interés de la ciudadanía en participar.

Algunos encuestados, especialmente personas de la tercera edad comentaron sentirse confundidos con la información y no tener claro cuál es la opción que coincide con la razón de su voto.

La consulta consiste en una pregunta que los ciudadanos deberán responder marcando una de las dos opciones de la boleta.

La pregunta

¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?.

Las opciones

“Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza”

“Que siga en la Presidencia de la República”