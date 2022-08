$!En Culiacán, comerciantes del norte de la Obregón ven incosteables créditos de la Secretaría de Economía

Aunado a esto, comentó que el sector no ha tenido una reactivación desde inicios de la pandemia de Covid-19, ya que las autoridades cerraron la vialidad y, al poco tiempo de la reapertura, volvieron a cerrarla por reparación de tuberías.

“Te están ofreciendo el préstamo pero no es una ayuda, están cobrando intereses, entonces dicen que nos van a empezar a cobrar en enero y quien nos dice que en el mes de enero vamos a empezar a vender, tenemos que pagar agua, luz, renta, seguro, infonavit, eso no nos lo han parado, desde que nos cerraron la primera vez no hemos podido ponernos al corriente porque nos ‘tronaron’”, expuso.

Señaló que la Secretaría de Economía lleva a cabo reuniones semanales con los comerciantes para seguir ofreciendo créditos y, en uno de estos encuentros, una comerciante solicitó un préstamo de 50 mil pesos e intentó dejar como aval un vehículo con valor de 100 mil pesos, sin embargo, le rechazaron el apoyo, bajo el argumento que el valor del automóvil era menor.

“La señora quería 50 mil pesos y llevó los papeles de un carro que valía 100 mil pesos, entonces, le dijeron: ‘no, este carro no vale ni los 50’, entonces, no le aceptaron los papeles de un carro que valía más de 100 mil pesos por un préstamo de 50”, relató.

Por su parte, la encargada de una lavandería reveló que se negó a aceptar los apoyos del gobierno estatal debido a que no fueron tomados en cuenta para realizar estas obras, por lo que solo les ha exigido acelerar los trabajos, pues no se han visto avances y, por el contrario, sólo han complicado el acceso a sus establecimientos.