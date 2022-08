$!En Culiacán, conmemoran con caminata la Semana Mundial de la Lactancia Materna

En México, la conmemoración de la Semana de la Lactancia materna inició hace 30 años. Según la Organización Mundial de la Salud menos del 50 por ciento de los recién nacidos son amamantados durante la primera hora posterior a su nacimiento, y aproximadamente un 44 por ciento reciben de forma exclusiva lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida.

“Una de las metas que se ha planteado esta organización es alcanzar un porcentaje mayor al 50 por ciento de lactancia materna de nuestros niños para el año 2025. Por eso he destacado esta cifra porque me parece que es importante para que tengamos el contexto”, explicó el funcionario estatal.

Detalló que algunas de las causas por las cuales la lactancia materna no ha alcanzado mayor niveles es por la exposición de las madres a la publicidad no ética de la industria farmacéutica, la falta el apoyo en los sistemas de salud y que no está ampliamente socializado en los trabajadores de este sector.

“Y especialmente, también porque hay carencia de espacios adecuados en el trabajo para que mujeres puedan practicar la lactancia materna”, admitió.