$!En Culiacán continúa el alza de precios en la canasta básica

Diversos productos de la canasta básica han subido de precio en las últimas semanas, como la tortilla y algunas verduras, y este lunes algunos productos lácteos presentaron incremento en sus precios.

En un recorrido realizado por Noroeste en el mercado local, se constató que en algunos productos el aumento va desde los $5 hasta los $15.

Los productos que presentaron este aumento son el queso fresco, la semana pasada se vendía en 77 pesos el kilo y hoy se encuentra en $87.

El queso oreado / queso de rancho, de 95 pesos por kilo subió a 110 pesos.

Queso amarillo tipo chester de la marca Santa Clara de $135 subió a 145 pesos por kilo.

Las salchichas también presentaron una alza en su precio, la marca Kir en su venta a granel de 70 pesos el kilo subió a $80.

Algunos comerciantes comentaron que estos aumentos en los insumos afecta sus ganancias, ya que el aumento que aplicaron al producto fue exactamente el mismo que aplicó el proveedor, de manera que el margen de ganancia se ve reducido para los comerciantes.

“Si yo me ganaba cierta cantidad en el queso, me voy a seguir ganando la misma cantidad y por la inflación me alcanzará para menos, porque mi capacidad de compra se reduce, las cosas están más caras y sigo ganando lo mismo”, dijo un comerciante.

De igual manera, afirmaron que el aumento de precio repercute en el consumo de los clientes, ya que el dinero con el que antes compraban cierta cantidad de producto, ahora les alcanza para menos.

“Ahorita hay mucha decepción porque a la gente no le alcanza, la gente está llevando menos producto por la misma cantidad”, indicó Martín Salazar, comerciante del Mercado Garmendia.