CULIACÁN._ El Colectivo Tarahumara Sinaloense solicita a la ciudadanía que done alimento no perecedero para los habitantes de varias comunidades de la sierra, este sábado y domingo.

“La gente puede traernos maíz, garbanzo, aceite, arroz, sopa, puré, azúcar café, maseca, galletas, harina de trigo, atún, sardinas, frijol, leche en polvo, sal, entre otros productos, los cuales necesitan mucho en este momento, debido a que la sequía por la falta de lluvia no les permitió tener una buena cosecha de trigo para dosificarlo durante el año, por ello es que estamos invitando a la sociedad a que se sume a donar a alimento”, destacó López Gaxiola.

La activista y además promotora cultural agregó que este año muchas han sido las familias que han bajado de la sierra por temporadas para trabajar como jornaleros, trabajo que no les ayuda en mucho a mejorar su situación, debido a que no se van a alimentar bien, teniendo acceso solo al alimento diario.

El colectivo Tarahumara Sinaloense, detalló López Gaxiola, nació hace cinco años, y se conformó a partir de que un grupo de tarahumaras se manifestó en Culiacán para pedir apoyo y cubrir sus necesidades de alimento.

“Nuestro objetivo como colectivo es mejorar las condiciones de vida, alimentarias, de salud y educación, realizando gestiones necesarias para que las condiciones de sus comunidades mejoren, porque hasta hoy en día, no hay aún estudio antropológico sobre ellos, continúan marginados, e incluso no tienen ni actas de nacimiento, para el mundo no existen”, señaló la también titiritera.

Indicó que, de acuerdo a un padrón, existen más de 2 mil 500 personas de origen indígena, faltando muchos de ser contabilizados, además de que viven en condiciones de pobreza extrema, siendo totalmente inexistentes para el Estado.

El alimento que se reúna, explicó López Gaxiola, será llevado a cinco comunidades, donde se requiere con urgencia.

Si desea mayor información, puede comunicarse con Hortensia López, al teléfono 687 1702466, o a través de su cuenta en Facebook llamada Colectivo Tarahumara Sinaloense.