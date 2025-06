$!En Culiacán entre 200 a 300 familias trabajan o piden dinero en vía pública

“No los podemos retirar y llevárnoslo porque no. Nosotros nos acercamos y buscamos a las familias, vemos en qué condiciones está, qué es lo que podemos atender con ellos y buscamos, porque normalmente dicen los papás que los hijos tienen que ir a pedir dinero porque no tienen trabajo, pero entonces buscamos un tema de cómo ellos puedan habilitarse en algún trabajo en la familia, en su casa para poderlo atender (a los menores de edad)”, explicó Rocha Ruiz.

Señaló que en los casos en los que los infantes se encuentran laborando en las calles o expuestos en zonas de alta presencia vehicular se realizan acercamientos con padres, madres y tutores para orientarlos a salvaguardar la integridad de sus hijos e hijas, sin embargo los menores de edad no se le retiran a las familias ni existen acciones punitivas en primera instancia.

Estableció que existen situaciones de resistencia por parte de los padres pues se han acostumbrado a subsistir con los trabajos que realizan en la vía pública y con ayuda, en algunas ocasiones, de los mismos infantes.

Ante esta situación la titular del DIF Sinaloa pidió a la ciudadanía no entregar dinero a las familias que piden dinero en las calles, y en caso de apoyarlos que sea en especie.

“Lo que pasa es que es un tema social, cultural. Quizá también si nosotros como ciudadanos busquemos la otra parte, no darles el peso, sino compartirles una ropa, alimento, agua, suero que traemos ahorita en el carro, que lo compartamos con ellos para que ellos no reciban dinero, porque no estén esperando el dinero, sino que estén esperando realmente algo que necesitan y eso es lo que necesitan”, dijo.

Mencionó que las cifras de familias pidiendo dinero en las calles y los protocolos de atención se despliegan mediante el Programa De Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo que depende del sistema DIF.

“Lo que puedes hacer es trabajar en la parte familiar. En la parte de la integración familiar, este eso e invitar a la ciudadanía a que en lugar de darles monedas”, señaló Rocha Ruiz.

La funcionaria mencionó que si bien en primera instancia no se promueven acciones para castigar a los tutores el sistema DIF se mantiene en vigilancia del bienestar de las infancias que laboran o se encuentran en la calle, y si existen reincidencias o violaciones a los derechos de los niños y niñas los casos son turnados ante la autoridad competente.