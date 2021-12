$!En Culiacán inicia vacunación de refuerzo contra el Covid en adultos mayores

“Estamos con una cobertura muy importante, entonces lo que queremos hacer desde Sinaloa, señor Presidente, es agradecerle el que nos incluya en este programa de refuerzo, y ya están aquí los adultos mayores, están haciendo fila, madrugando, para que les apliquen su refuerzo y ya los están esperando los trabajadores de salud y de la educación. Estamos muy agradecidos, señor Presidente, y seguimos trabajando para no permitir que vuelva una cuarta ola de Covid”, dijo Rocha Moya.

A diferencia del escenario de los primeros días de la vacunación de menores de 15 a 17 años de edad, no hubo filas kilométricas alrededor del recinto. La cola se extendió hasta la entrada del Hospital Regional del Issste “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega”, en la cual se vio principalmente a adultos mayores sin acompañantes.

Los documentos que requieren los adultos mayores para acceder a la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 es el certificado haber recibido las dos dosis anteriores, y una identificación oficial.

Según personal de la Secretaría de Bienestar que apoya en el macrocentro de vacunación, los adultos mayores que no puedan caminar no son atendidos en automóvil, por lo que deben acudir en silla de ruedas, ya que en el cuartel no les pueden proporcionar ese servicio.