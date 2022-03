$!En Culiacán, jóvenes realizan campaña en contra del aborto

“Decidimos unirnos para hacer un poquito de ruido en la sociedad, concientizar porque parte de la sociedad sinaloense no está enterada y desaprueban este tipo de leyes”.

Ricardo Ramos Avena, uno de los representantes del colectivo, señaló que parte de la ciudadanía que desaprueba estas leyes, no está al tanto de lo que sucede en el Congreso del Estado en torno a dicha ley, la cual está ideologizada.

Recordó que a finales de enero, se llevó a cabo en el congreso un parlamento abierto, donde participó el Colegio de Ginecólogos y distintas asociaciones civiles, donde se expusieron argumentos científicos, médicos y estadísticos sobre las consecuencias que tiene el aborto en la salud de la mujer, sin embargo, no se tomaron en cuenta estas posturas, lo que dio a entender que el parlamento solo fue un acto protocolario.

Apuntó que los legisladores que están impulsando este dictamen son los del grupo parlamentario de Morena, quienes se escudan en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está ejerciendo presión política.

“Muchos diputados no son conscientes del tipo de leyes que están aprobando y se escudan en que la suprema corte los está presionando porque es inconstitucional, pero realmente lo que la suprema corte pidió es que solamente se quitara la parte del artículo cuarto de la Constitución de Sinaloa que ya se quitó, donde dice que los congresos no tienen la facultad de legislar respecto al derecho a la vida pero no está pidiendo la suprema corte que se legisle el aborto”, puntualizó.