$!En Culiacán, Jovline, joven de Haití, cumplió su sueño de estudiar la universidad

“Comenté eso con mi hermano que estaba aquí en México estudiando, entonces él dijo ‘ya basta, están pasando los años y no puedes entrar a una universidad, así que vamos a cambiar de plan, no el objetivo, el plan’, y de eso en mayo del 2023 regresé a mi País para empezar el proceso de obtener una visa de estudiante mexicana para venir acá a estudiar”.

“Luego me dijeron que me pusiera de ladito, digo ‘¿por qué?’, y luego me llamaron para decirme que el pasaporte no es mío y digo ‘¿cómo que no es mio?’, ellos dijeron ‘mira, aparece la cara de otra persona, y con información también, eso no era verdad, digo, ‘¿cómo puede ser?’ Porque no es que yo mandé a alguien a hacer mi pasaporte, fui yo, con mi papá a hacerlo, en mi País”.

Al borde las lágrimas, recuerda cómo después de ese momento, fue mandada de regreso a Haití, sin pasaporte, quedando impotente y preguntando a Dios porque le tenía que pasar eso a ella.

“Una cosa importante es que mis papás, mi familia nunca me han dejado sola en esos momentos, yo considero a mi familia como un regalo de Dios, la verdad, porque he pasado por tantas cosas y ellos siempre han estado a mi lado”.

Tuvo que tramitar otra vez su pasaporte, y solicitar otra carta a la UAS en diciembre de 2023, para volver a tramitar la visa mexicana, y nuevamente se la dieron, sólo que en esa nueva ocasión dijeron que el tránsito sería por Cuba y no por República Dominicana, por lo que también tuvo que tramitar una visa cubana.

Pasaron dos meses y no tenía ninguna respuesta de la Embajada de Cuba en Haití hasta que fue personalmente a la instalaciones y le dieron su cita para dentro de un mes; en ese lapso de tiempo, la inseguridad de su País empeoró, ya que el 2 de marzo de 2024, 3 mil 696 presos de la cárcel más grande de Puerto Príncipe se fugaron.

De modo que un día antes de su cita, programada para el 7 del mismo mes, le dijeron que la Embajada cerró y aún así Jovline llegó a su cita e insistió hasta que un señor la atendió.

“Entrando, él me dijo ‘tienes mucha suerte’ y yo le digo ‘pues, es la voluntad de Dios’, porque escribieron a todas las personas que tenían cita ese día para decirles ‘no vengan’, pero a mí no me mandaron ningún mensaje”.

Después de casi quedarse sin cita, tuvo que regresar en ocho días para recoger el documento, pero por la violencia, todos los vuelos desde Puerto Príncipe estaban cancelados y al tiempo un amigo le dijo que en Cabo Haitiano sí había vuelos, por lo que se fue para allá, para viajar desde ahí a Providenciales, una isla perteneciente a las Islas Turcas y Caicos, y luego viajar a Cuba.

Ese mismo día voló con rumbo a Monterrey y después a la Ciudad de México, hasta finalmente llegar a Culiacán el pasado 22 de abril de 2024.

“He aprendido que cuando quieres algo, pase lo que pase hay que luchar, sigue luchando hasta conseguirlo, porque pueden pasar días, meses, años, pero si no te detienes, un día lo vas a conseguir por seguro”.

“Tengo mi historia como ejemplo, porque hace cinco años yo estaba luchando por entrar a una universidad, viviendo tres años en República Dominicana no pude conseguir esa oportunidad, pero al llegar aquí, en dos meses, lo tuve”.

Jovline hizo el examen de admisión en ambas universidades y al final optó por la UAS, donde ha conocido a gente buena y vive en un constante aprendizaje, que complementa con clases de baile y su negocio Jove´s Handmande, donde vende aretes, pulseras, collares, llaveros y demás artículos que hace con sus propias manos.

Para ponerse en contacto con Jovline y comprar sus productos, puede mandarle un mensaje por Instagram a @joves_handmade o el número de Whatsapp 6673490332.