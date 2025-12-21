$!En Culiacán, la Navidad se vive entre tradición, reflexión y unión familiar

CULIACÁN._ Para las familias de Culiacán, la Navidad representa mucho más que una simple fecha en el calendario: es el momento del reencuentro, la planificación de cenas tradicionales y el fortalecimiento de los lazos afectivos.

Ciudadanos compartieron sus rituales, que van desde la elaboración de pierna enchilada hasta la compra de tamales, destacando que el valor principal es la unidad familiar.

Para Angélica, habitante de Culiacán, la celebración es un evento netamente hogareño que reúne a cerca de 10 integrantes de su familia y su dinámica inicia el 24 de diciembre con una cena, que incluye pierna al horno enchilada, ensalada, buñuelos y atole, acompañada de bebidas.

Señaló que mantienen la tradición de abrir los regalos justo a la medianoche, y aunque en esta ocasión su hijo, quien reside en Monterrey, no podrá llegar para Navidad, se espera su arribo para las fiestas de Año Nuevo.

“Hacemos una cena, pues esperamos que llegue el 24 en la noche, a las 12:00 de la noche ya para entregar los regalos, abrir los regalos y prácticamente es velar y esperar el 25 para el recalentado”, señaló Angélica.