$!En Culiacán, marchan familias para visibilizar crisis de desapariciones en Sinaloa

CULIACÁN._ Con mantas, consignas y las fotografías de sus desaparecidos, colectivos de búsqueda y madres buscadoras independientes marcharon este sábado en Culiacán para visibilizar la crisis de desapariciones en Sinaloa en el marco del el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La manifestación partió a las 9:00 horas desde la Lomita, cuyas escalinatas fueron tapizadas con mantas que contenían las fichas de búsqueda de más de un centenar de desaparecidos.
La arteria principal de la ciudad se llenó de cientos de voces que reclaman respuestas por la ausencia de hermanos, hijos, madres, sobrinos o tíos.
De acuerdo con cifras recopiladas por Noroeste a través de autoridades oficiales y colectivos de busques, desde que comenzó la pugna interna entre las facciones del Cártel de Sinaloa, en septiembre de 2024, la entidad acumula mil 918 asesinatos y mil 907 personas privadas de la libertad.
La manifestación concluyó a las 10:00 horas en la Catedral donde posteriormente se trasladaron al Jardín de la Memoria.
Un ejercicio de memoria
En la manifestación participó Micaela González Heras, madre buscadora independiente que desde hace casi 13 años busca a sus hijos Antonio de Jesús Lozoya González y Cristian Jehovany Lozoya González, desaparecidos tras presuntamente haber sido detenidos por servidores públicos el 27 de noviembre de 2012.
Micaela lamentó que, a casi trece años de la desaparición de sus hijos, la omisión de las autoridades siga siendo constante.
“Sí se pierde mucho la información, porque no hay inmediatamente en la búsqueda ni en la investigación y pues a tantos años ya no se puede recuperar”, lamentó.
Pese a ello, afirmó que conserva la esperanza, recordando que en el camino les ha tocado encontrar personas con vida después de más de 20 años desaparecidas.
“Eso nos da la esperanza de que nosotros tal vez podamos tener el mismo resultado”.
González Heras reconoció que muchas familias enfrentan el miedo a denunciar, ante la violencia y la disputa del crimen organizado. Sin embargo, envió un llamado a no desistir.
“Les decimos que no están solas, que habemos muchos grupos de búsqueda, que habemos muchas familias buscando, y que sabemos que nosotros también hemos pasado miedo, pero ese miedo no nos paralice, que ese miedo nos impulsa a seguir buscando”.
En 16 años he encontrado a muchos, pero no a mi hermano
Alma Rosa Rojo Medina busca desde hace 16 años a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina. A lo largo de este tiempo ha participado en hallazgos de más de 200 personas en fosas clandestinas, pero ninguno ha sido él.
“En cada pedacito que encuentro de restos, o sea, en fosas clandestinas, yo siento que lo encuentro a él, porque para mí todos los desaparecidos son míos”, compartió.
Cargar su foto me da esperanza de encontrarlo vivo
Rosario González Guerrero busca a su hermano Manuel Lozoya Guerrero desde el 23 de mayo de 2025.
Este sábado 30 se movilizó hasta Culiacán para participar en la marcha por las víctimas de desapariciones forzadas.
“Eso es lo que queremos, encontrarlo”, expresó.
Rosario recuerda a su hermano como una persona trabajadora, cariñosa y dedicada, cuya ausencia afecta también a su hijo.
“Todos lo resentimos muchísimo, porque él era una persona trabajadora, que no se metía con nadie, no tenía vicios, nada y más por su niño que lo reciente muchísimo. No sabemos qué decirle ya”, manifestó.
Ausencias que se recuerdan a pesar de los años
Las desapariciones reclamadas durante este día datan desde los meses recientes del 2025 hasta casos de hace casi 50 años.
Entre los casos más recientes se encuentran Inés Alberto de Jesús Ibarra Berrelleza, desaparecido el 16 de enero de 2025; Oscar Francisco Echevarría Castaños, desaparecido el 13 de marzo de 2025; Ricardo Solanche Zúñiga, desaparecido el 1 de enero de 2025; Ramsés Bastidas Arreola, desaparecido el 28 de abril de 2025; y Ricardo Lechuga Verdugo, desaparecido el 28 de abril de 2025.
También se recordaron casos de 2024, como Marco César Aguilar Rodríguez, desaparecido el 24 de octubre de 2024; Manuel Andrés Valdez Quintero, desaparecido el 16 de octubre de 2024; Jesús Everardo López Verdugo, desaparecido el 5 de octubre de 2024; y Benjamín Castillo Zazueta, desaparecido el 17 de octubre de 2024.
Así como casos anteriores, entre ellos José Daniel Armenta Millán, desaparecido el 12 de noviembre de 2015; Jesús Guadalupe González Güicho, desaparecido el 5 de agosto de 2015; y Luis Enrique Ochoa Pérez, desaparecido el 13 de diciembre de 2008, que llevan entre 10 y 17 años de búsqueda.
Y Víctor Manuel Arballo Zamudio, desaparecido el 29 de abril de 1977; Ángel Iván Mendoza Miranda; Luis Alfonso Muñoz Higuera; David Antonio Vizcarra Urquidez, desaparecido en diciembre de 2018; José Manuel Cebreros Soto, desaparecido el 4 de febrero de 2022; y Carlos Luis Ramírez Tolosa, desaparecido el 21 de abril de 2023.