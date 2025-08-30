$!En Culiacán, marchan familias para visibilizar crisis de desapariciones en Sinaloa

CULIACÁN._ Con mantas, consignas y las fotografías de sus desaparecidos, colectivos de búsqueda y madres buscadoras independientes marcharon este sábado en Culiacán para visibilizar la crisis de desapariciones en Sinaloa en el marco del el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La manifestación partió a las 9:00 horas desde la Lomita, cuyas escalinatas fueron tapizadas con mantas que contenían las fichas de búsqueda de más de un centenar de desaparecidos. La arteria principal de la ciudad se llenó de cientos de voces que reclaman respuestas por la ausencia de hermanos, hijos, madres, sobrinos o tíos.









De acuerdo con cifras recopiladas por Noroeste a través de autoridades oficiales y colectivos de busques, desde que comenzó la pugna interna entre las facciones del Cártel de Sinaloa, en septiembre de 2024, la entidad acumula mil 918 asesinatos y mil 907 personas privadas de la libertad. La manifestación concluyó a las 10:00 horas en la Catedral donde posteriormente se trasladaron al Jardín de la Memoria. Un ejercicio de memoria En la manifestación participó Micaela González Heras, madre buscadora independiente que desde hace casi 13 años busca a sus hijos Antonio de Jesús Lozoya González y Cristian Jehovany Lozoya González, desaparecidos tras presuntamente haber sido detenidos por servidores públicos el 27 de noviembre de 2012.









Micaela lamentó que, a casi trece años de la desaparición de sus hijos, la omisión de las autoridades siga siendo constante. “Sí se pierde mucho la información, porque no hay inmediatamente en la búsqueda ni en la investigación y pues a tantos años ya no se puede recuperar”, lamentó. Pese a ello, afirmó que conserva la esperanza, recordando que en el camino les ha tocado encontrar personas con vida después de más de 20 años desaparecidas. “Eso nos da la esperanza de que nosotros tal vez podamos tener el mismo resultado”. González Heras reconoció que muchas familias enfrentan el miedo a denunciar, ante la violencia y la disputa del crimen organizado. Sin embargo, envió un llamado a no desistir. “Les decimos que no están solas, que habemos muchos grupos de búsqueda, que habemos muchas familias buscando, y que sabemos que nosotros también hemos pasado miedo, pero ese miedo no nos paralice, que ese miedo nos impulsa a seguir buscando”. En 16 años he encontrado a muchos, pero no a mi hermano Alma Rosa Rojo Medina busca desde hace 16 años a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina. A lo largo de este tiempo ha participado en hallazgos de más de 200 personas en fosas clandestinas, pero ninguno ha sido él. “En cada pedacito que encuentro de restos, o sea, en fosas clandestinas, yo siento que lo encuentro a él, porque para mí todos los desaparecidos son míos”, compartió.

Cargar su foto me da esperanza de encontrarlo vivo Rosario González Guerrero busca a su hermano Manuel Lozoya Guerrero desde el 23 de mayo de 2025. Este sábado 30 se movilizó hasta Culiacán para participar en la marcha por las víctimas de desapariciones forzadas. “Eso es lo que queremos, encontrarlo”, expresó. Rosario recuerda a su hermano como una persona trabajadora, cariñosa y dedicada, cuya ausencia afecta también a su hijo. “Todos lo resentimos muchísimo, porque él era una persona trabajadora, que no se metía con nadie, no tenía vicios, nada y más por su niño que lo reciente muchísimo. No sabemos qué decirle ya”, manifestó.







