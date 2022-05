$!En Culiacán, más de mil hectáreas has sido deforestadas en el Cerro 7 gotas, señalan activistas

“Tenemos varios reportes nosotros de cómo se ha ido deforestando lo que es el cerro 7 Gotas, La Guasima, Mojolo, y esta es una deforestación ilegal, no hay permisos, no hay nada”, expresó.

Pese a que las autoridades municipales tienen conocimiento de la deforestación, no pueden hacer mucho al respecto ya que los bosques son jurisdicción de la federación.

“Si llegan a desaparecer vamos a tener problemas del deslave de los cerros, la tierra tapando canales y arroyos, aumento de la temperatura además de la pérdida de la biodiversidad de la que dependemos para que el campo agrícola siga funcionando”, explicó.

Dehesa Mitre enfatizó en crear conciencia, puesto que biólogos y científicos aseguran que si todas las personas ambientales conocen la biodiversidad ambiental, la protegen y denuncian a quienes atenten contra ella, los niveles de tala y la disminución cazarían.

“Si todos supieran que es ilegal tirar el bosque, todos estarían denunciando ya mayor masa de denuncia menor es el delito que se puede hacer contra ellos (los árboles) o simplemente las autoridades estatales y federales empezarían a hacer algo contra ellos”, expresó.

“Sentimos que la sociedad sinaloense en general y culichi no conoce eso (la biodiversidad de la región) y entonces la gente no se sensibiliza y como no hay tanta vigilancia ambiental en todo México, depende de la calidad de conciencia de los ciudadanos cuidar el ambiente ”, aseguró.

A nombre de Guaiacum, activistas y biológicos, Dehesa Mitre exhortó a la ciudadanía a tomar conciencia, proteger los bosques y denunciar a quienes dañan los ecosistemas talando o cazando especies en peligro de extinción.

“Nosotros como organización Guaiacum señalamos que hay una grave deforestación e recomendamos a la sociedad a que se sume para que exijan a las autoridades estatales como federales la protección de estos sitios porque son los últimos vestigios que quedan del bosque”, exhortó.