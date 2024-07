La dinámica consiste también en sorprender a la persona comerciante, por lo que no es advertido sobre la dinámica hasta que el grupo llega a consumirle.

En el período que va desde el nacimiento del proyecto se han apoyado a vendedores y vendedoras de fruta, verduras y dulces, todos y todas adultos mayores.

“Aparte del sentido de logro por haber vendido su producto, el dinero que reciben les ayuda para su sustento y lo que necesitan, es darle esas sensaciones bonitas de felicidad, de que son importantes, de que los volteamos a ver que ahí están y no pasan desapercibidos”, celebró.

Cuando se logra apoyar a uno de los vendedores ambulantes se realiza contenido para redes sociales con el permiso del vendedor y se difunde la ubicación por los participantes para invitar a la ciudadanía a seguir consumiendo los productos que ofrecen.

“Nuestra misión es crear emociones bonitas, generar en ellos la felicidad de que existen, que sepan que existen, y que los vemos, buscamos la manera de ayudarlos”, dijo.

María Janeth incitó a la ciudadanía que aunque no pertenezca este grupo busque consumir de manera local a beneficio de vendedores de la tercera edad.

Señaló que las actividades del grupo se hacen públicas mediante redes sociales para buscar socializar las buenas acciones de los ciudadanos sinaloenses.

“Yo pienso, si todo lo malo se publica, si todo lo que no es bueno se publica y se da a conocer, ¿por qué no lo bueno? ¿Por qué no podemos decir lo bueno que se está haciendo y motivar a otras personas a que hagan lo mismo? Porque habemos muchas personas, mucha gente buena, pero publican nada más lo malo y la gente cree que hay más malo en el mundo”, expuso.