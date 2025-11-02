$!En Culiacán, no todos los difuntos reciben flores este Día de Muertos

En el Panteón 21 de Marzo, en Culiacán, las flores marcan los caminos, las familias se agrupan junto a las tumbas y el aire huele a comida recién servida. Pero no todos los difuntos reciben flores. Al fondo, casi al margen del camposanto, está la fosa común. Es un montículo amplio, de tierra dispareja, sin nombres ni adornos, solo rastros de tierra movida por exhumaciones recientes. No hay cruces nuevas ni veladoras encendidas; apenas algunas huellas de pasos que cruzan por ahí rumbo a otras tumbas.

El flujo de personas pasa de largo. Algunos niños corren cerca, vendedores ofrecen flores, agua, comida, y los visitantes se reencuentran con sus muertos entre música y murmullos. Pero ese rincón queda fuera de la celebración. La fosa común no tiene color, ni flores, ni visita. Solo silencio. Un espacio que forma parte del panteón, pero donde la memoria parece no detenerse. Ahí, entre los caminos donde todos llevan algo a alguien, reposan quienes no tuvieron los desconocidos, los que han muerto sin poder ser reclamados.



La necrópolis de los anonimos En julio de este año, el Gobierno de Sinaloa, mediante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, comenzó trabajos para identificar los cuerpos de las personas que se encuentran sepultadas en la fosa común común. Desde entonces van 27 cuerpos de personas no identificadas exhumadas en la fosa común, de acuerdo a datos del propio Gobierno del Estado compartidas en octubre.