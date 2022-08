$!En Culiacán, obras de una compañía de Internet dejan sin electricidad a vecinos de La Estancia 8

Por tal motivo, algunos de los vecinos sí cuentan con electricidad pero no con servicio telefónico ni de Internet.

CULIACÁN._ Vecinos de la Privada La Estancia 8 reportaron a Noroeste que desde la mañana de este sábado no cuentan con electricidad debido a las obras que realiza la empresa Totalplay para la instalación de fibra óptica.

Compartió que se ha visto perjudicada con este corte de energía debido a que cuenta con una tienda de abarrotes, por lo que tuvo que solicitarle a los pocos vecinos que cuentan con electricidad que le ayuden a almacenar productos lácteos o alimentos que requieren mantenerse refrigerados.

La habitante de la privada aseguró que se reportó el daño tanto a la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, estos últimos acudieron al sector no han podido ingresar a la privada ya que las rejas de acceso funcionan con electricidad.

“Llegaron carros de la comisión pero no pueden entrar, ha habido quejas de que no se puede salir porque no se abren las rejas”, apuntó.

Tras el corte de electricidad, los vecinos declararon que se reportó la afectación a Totalplay, sin embargo, la empresa no les dio soluciones, además, el personal se retiró de lugar una vez que arribó la CFE.