En Culiacán, policías de Investigación se manifiestan en la Fiscalía; piden homologación de salarios

Elementos de la Policía de Investigación se manifestaron en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para exigir homologación de salarios y prestaciones de Ley.

Los manifestantes solicitan que sus sueldos sean equiparados de acuerdo a las homologaciones que se les ofrece a los peritos, cuyos sueldos se estima que son de entre 23 mil a 24 mil pesos mensuales, mientras que los elementos de investigación reciben 17 mil pesos.

“Lo que estamos buscando, principalmente es la homologación de los sueldos y el aumento que se le debe hacer a los policías cada año y las mejores condiciones para el policía, todo lo que la Ley nos marca”, declaró.

De acuerdo con los policías, fue en el gobierno de Mario López Valdez cuando recibieron el último incremento salarial.

Los policías hicieron llegar un documento con estas peticiones a la Fiscal Sara Bruna Quiñónez, de quien esperan que le de una solución a su problemática, de lo contrario, seguirán insistiendo de manera pacífica.

Asimismo, aclararon que no realizaron paros laborales, ya que los elementos que participaron en la manifestación se encontraban en día hábil pero no en guardia.

Posteriormente, arribó al lugar el Comandante Marco Antonio Almanza Avilés, titular de la Policía de Investigación, quien aseguró que la manifestación no tiene razón de ser y se realizó por falta de comunicación y los quejosos no hicieron un estudio previo para solicitar una homologación; además, sus suelos deben homologarse con relación a los demás policías y no a los peritos.

“No es nada más sentarnos y decir ‘quiero un aumento’ sino que se tiene que buscar un estudio, una planeación bien hecha para llegar a un acuerdo”.

“Necesitamos que lo homologuen hacia el que gane mas de nosotros mismos, los policías”.

El comandante recordó que hace tres años los policías recibieron una homologación de 3 mil pesos.

Almanza Avilés sostuvo que no habrá represalias contra los manifestantes, a quienes invitó a dialogar e informarlos sobre el proceso para solicitar la homologación.

Cabe señalar que este lunes en Mazatlán, también se manifestaron elementos de la Policía de Investigación en la Vicefiscalía de la zona sur, de igual forma, exigiendo homologación de salarios y mejores instalaciones.

Los policías de la zona sur fueron atendidos por el Vicefiscal de la zona sur, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, quien se comprometió a llevar sus demandas a la fiscal Sara Bruna.