En Culiacán, Profeco y Canaco ya alistan detalles para el Buen Fin, del 10 al 16 de noviembre

Sinaloa ya está en los preparativos para el Buen Fin, anunciado desde el Gobierno federal del 10 al 16 de noviembre, y de acuerdo con Diego Castro Blanco, de Canaco y Servytur Culiacán, hay acercamiento con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa, Marcos Castillo López, y el lunes habrá una reunión en la que afinarán detalles.

“Vamos a tener una reunión de consejo de la Profeco el próximo lunes, precisamente en la Cámara de Comercio en la mañana, vamos a platicar de varios temas, particularmente del Buen Fin y temas que tienen que ver con la protección de los consumidores”, dijo el empresario.

Añadió que se hablará de las medidas a acatar para garantizar ofertas y que no se inflen los precios en esos días, así también, para que no se vendan artículos que no hay disponibles en esos días en las plataformas digitales.

“Tener los precios a la vista, respetar las ofertas, sobre todo esas ofertas que vienen para el Buen Fin del 10 al 16 de noviembre, que participa muy decididamente Profeco y coordinarnos en todas las actividades que tienen que ver con protección a consumidores”, abundó sobre la reunión el titular de Canaco Culiacán.

Si bien, explicó Castro Blanco, tienen un padrón de casi 15 mil empresas en Culiacán que se unen al Buen Fin, hay muchas más que no están afiliadas a la cámara, siendo casi todo el sector terciario el que se une a los descuentos en esas fechas.

También detalló que las empresas deben ser responsables y éticas, cumpliendo a cabalidad con los consumidores, que de ética y responsabilidad social depende que una empresa sea exitosa, de lo contrario, lo que puede suceder es que pierda la clientela, como producto de implementar malas prácticas.