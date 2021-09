$!En Culiacán, recuerdan a los 43 normalistas de Ayotzinapa y exigen detener desapariciones

Con rostros de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, colocados sobre sillas, se simuló la ausencia de las familias en Guerrero que hasta el momento no han tenido justicia, como 90 mil familias que pasan por esa situación.

“Se han continuado llevando a cabo ese tipo de delitos por parte de autoridades, yo incluso he estado muy presente en algunos de los hechos donde han participado ellos”, indicó en relación a las desapariciones en Sinaloa de las cuales se acusa a elementos de seguridad municipales y estatales como los perpetradores del crimen.

Un Capitán del Ejército y dos policías estatales son las únicas personas a quienes se les ha señalado como responsables, por lo que el activista pidió que se detengan estos delitos, destacando que en la entidad el trabajo que hacen las familias es destacable, sin embargo, van detrás del delito, no les corresponde la tarea de prevención.

Mientras que el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que del año pasado a este hay una disminución de 22 por ciento en las desapariciones, pero Loza Ochoa no concuerda con que sea así en Sinaloa y reiteró que no debe de haber ni un solo caso de desaparición.

“Creo que de los compromisos que debe haber y no lo veo por ningún lado, es una decisión de carácter federal que involucre todas las órdenes de Gobierno, donde se vea este como un problema el cual hay que detener, el cual hay que parar ya”, enfatizó, “los gringos para unas cosas dicen: -uno es mucho- y este es el caso”, agregó.

Durante el evento, las y los activistas que demandaron justicia y visibilizaron los rostros de los 43 normalistas, señalaron que el crimen de Estado no debe tener repetición y se debe llegar hasta las altas esferas que sean culpables, no referirse solamente a quienes recibieron órdenes y ejecutaron acciones, para garantizar que no habrá repetición de hecho como el del 2014.